"Уембли" е смълчан! Гърция шокира Англия в 94-тата минута!

Гърция превзе "Уембли"! Националният отбор на южната ни съседка постигна драматичен успех с 2:1 при визитата си на Англия в двубой от Лига на нациите. В герой за "синьо-белите" се превърна Евангелис Павлидис, който реализира и двете попадения, а победното падна в 94-тата минута.

Срещата започна равностойно. В 11-ата минута гол на Константинос Мавропанос не бе признат заради засада. В средата на полувремето Палмър пропиля хубав шанс за "трите лъва". След почивката Павлидис завърши страхотен свой рейд с гол за 1:0. По-късно той още два пъти прати топката в мрежата, ала се намираше в нередовни позиции.

England have lost to Greece for the FIRST time in their history 😬 pic.twitter.com/l8lSgh7bXB