Челси го разкара, а сега 7 клуба от Шампионска лига го искат

Преди дни Челси освободи Рахийм Стърлинг. Това със сигурност ще се отрази добре на „сините“, тъй като англичанинът взимаше колосална сума пари, а дори не беше част от мъжкия отбор. През последните сезони крилото не влиза в плановете на нито един треньор, но лондончани така и не успяха да го продадат. Затова се принудиха да го освободят. А Стърлинг несъмнено има качества, защото веднага 7 клуба, които играят в Шампионска лига се впуснаха в борба за подписа му.

Рахийм Стърлинг привлича интереса на 7 отбора от Шампионска лига

Като се има предвид, че Рахийм Стърлинг изобщо не играеше, огромната заплата, която взимаше, в размер над 300 000 паунда годишно, със сигурност тежеше на Челси. Несъмнено „сините“ направиха правилния ход като го освободиха. И желаещите за подписа на англичанина не са малко. Качествата му, въпреки че не ги е показвал отдавна, привлякоха вниманието на 7 клуба, които се състезават в Шампионска лига. Сред тях са Тотнъм, Ювентус и Наполи.

Стърлинг е готов да се завърне в големия футбол

Според „Sky Sports“ крилото в най-скоро време ще има нов отбор, но със сигурност ще трябва да намали заплатата си драстично. Въпреки че му липсва игрова практика, Рахийм Стърлинг е в много добра физическа форма, твърдят медиите на Острова. Той беше привлечен в Челси когато мениджър беше Томас Тухел. Но откакто германецът беше уволнен, англичанинът мина през цели 8 различни треньори и не се наложи при нито един от тях. Дори период под наем в Арсенал не му помогна. Но сега той е готов да започне наново и иска да играе на най-високо ниво.

