Бели гъби в двора: Кога да се притеснявате и кога да ги оставите?

Вярвате или не, белите гъби във вашия двор често са нещо добро. Те сигнализират, че почвата ви е здрава и пълна с хранителни вещества. Някои сортове обаче са отровни и не са съвместими с авантюристични домашни любимци и деца. В този случай може би е най-добре да премахнете гъбите, само за да сте сигурни. По-нататък споделяме съвети от експерти по градинарство за това как правилно да се борави с белите гъби - от ползите до потенциалните недостатъци.

Защо се появяват гъби в двора?

Наличието на гъби не е непременно лошо нещо. „Често това е знак, че вашата тревна площ е здрава, получава много вода и съдържа полезна органична материя“, казва Роджър Мей, експерт по градинарство и директор на техническите операции в TruGreen.

Гъбите консумират и рециклират мъртви листа, корени и дървесина, така че са особено често срещани през есента. През есента мъртвата растителна маса е по-изобилна, а влагата от дъжда помага за ускоряване на процеса на гниене.

Понякога обаче гъбите могат да показват, че моравата ви е преполивана или се оттича лошо. Те могат да бъдат и признак на заболяване на моравата, като например микоризни пръстени. Микоризните пръстени, например, създават гъста гъбична подложка, която предотвратява достигането на водата до корените на тревата, което води до суха почва и пожълтяване на тревата.

Потенциални ползи

„Много гъби по моравата са сапротрофни, което означава, че се хранят с мъртва органична материя и рециклират хранителни вещества обратно в почвата“, казва Ейприл Томпсън, вицепрезидент на Микологичната асоциация на Вашингтон.

Други, известни като микоризни гъби, образуват симбиотични партньорства с дърветата, разширявайки кореновите им системи и повишавайки устойчивостта им срещу суша, вредители и болести. Гъбите също така осигуряват храна и подслон за охлюви, насекоми и други малки същества.

Трябва ли да се отървете от тях?

Не всички бели гъби са безопасни за консумация, така че тези, които имат любопитни домашни любимци и деца, трябва да бъдат внимателни. Има безброй видове, които могат да изглеждат светли. Не всички от тях обаче са безопасни за консумация и разграничаването им изисква експертни очи. Всяка година хората се разболяват, като бъркат една гъба с друга.

Докато някои от по-често срещаните разновидности, които се появяват в дворовете, включват видове като доброкачествените ливадни гъби, има и фалшиви „имитатори“.

Премахване на гъби

Добрата новина е, че няма гъби, които да са опасни за боравене, дори и да не са безопасни за консумация. Ако решите да премахнете гъбите от двора си, ето стъпките, които експертите казват, че трябва да следвате:

Премахнете гъбите от тревните площи по тротоарите и пътеките близо до двора си. Не забравяйте, че гъбата, която виждате, е само плодното тяло на цялата гъба. Това е, което разпространява спорите на гъбата в други области, обикновено с помощта на вятъра. Така че, като се уверите, че гъбите не са в непосредствена близост до двора ви, това може да предотврати разпространението на спори.

Уверете се, че почвата в двора ви е дренирана. Това ще предотврати натрупването на вода и ще сведе до минимум растежа на гъбичките във вашата морава и градина. Годишното аериране на сърцевината ще намали уплътняването на почвата и ще подобри дренажа.