Как да се отървете от от вредителите по билките

Не сте единственият, който обича да яде билки и зеленчуци – листни въшки, паякообразни акари и белокрилки са вредители, които могат да се заселят по вашите стайни билки. Когато билките са на открито, етеричните масла и силните аромати, които обичаме в тях, обикновено свеждат насекомите до минимум – но когато имате вредители на закрито (и те имат по-малко възможности), те са далеч по-малко претенциозни.

Тъй като крайната ви цел е да ядете вкусните си билки, трябва да се отървете от вредителите, използвайки нетоксичен, естествен разтвор. Прочетете, за да научите най-добрия начин да премахнете вредителите от билките си и да ги запазите безопасни за консумация.

Как да разпознаете вредителите по вашите билки

Паякообразни акари: Приличат на малки движещи се точки по листата ви. Може също да оставят видими паяжини, когато са в голям брой.

Листни въшки: Приличат на малка подутина, оградена от бял, восъчен пръстен, и често живеят от долната страна на листата.

Белокрилки: Малки, восъчно бели буболечки, които живеят от долната страна на листата.

Методи за премахване на вредители

Воден спрей

Първата ви линия на защита срещу вредителите е най-простата – просто го напръскайте със силна струя вода. Всъщност това е предпочитаният метод за премахване на бели мухи, тъй като те могат да устоят на методите с чесън и сапунен спрей. Вашият душ или дюза за пръскане с маркуч са подходящи за тази цел. Може да се наложи да повторите веднъж или два пъти, за да премахнете напълно насекомите.

Чеснов спрей

Добро средство за отблъскване на вредители и вампири. Пасирайте приблизително 15 скилидки чесън и ги смесете с 1 литър вода. Прецедете през тензух и след това поставете в бутилка с пулверизатор. Пръскайте растенията си с това в продължение на няколко дни и те би трябвало да са без насекоми.

Инсектициден сапун

Сапунът ни предпазва от микроби и помага за запазването на растенията ви без вредители. Няма нужда да се притеснявате за промяна на вкуса на билките си - след като приключите с третирането на растенията си, лесно е да отмиете всички сапунени остатъци заедно с всички мъртви насекоми.