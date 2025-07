5 въпроса, които разкриват истината за начина, по който остарявате

Повечето от нас искат да се радват на дълъг живот, чувствайки се силни и с добра психика. Но колко често се замисляме дали нещата, които правим в момента, ни помагат да постигнем това? Нов тест, който е част от проекта "Take Five to Age Well", ръководен от експерти от The Open University и Age UK - улеснява и дава повече възможности да си зададем този въпрос, да се замислим и да предприемем действия.

Стареенето в добро здраве не зависи само от едно нещо. Изследванията показват, че дългосрочното ни благосъстояние се определя от комбинация от физически, психически и социални фактори, пише "Science Alert".

Ето защо експертите определиха пет ключови области, известни като Петте стълба за достойно остаряване, които формират здрава основа за поддържане на добро здраве и процъфтяване в по-късна възраст:

Снимка: iStock

1. Храните ли се добре?

Приемате ли достатъчно плодове и зеленчуци, ограничавате ли ултрапреработените храни и отговаряте ли на променящите се хранителни нужди на организма си? Диети като средиземноморската са свързани с по-нисък риск от деменция и други хронични заболявания.Недохранването е сериозен проблем в напреднала възраст, особено когато става въпрос за поддържане на здрави мускули и кости.

2. Хидратирате ли се достатъчно?

Пиете ли достатъчно вода, за да поддържате мозъка и тялото си? Дехидратацията може да се прокрадне лесно и да повлияе на когнитивните функции, настроението и енергията.

Намаляването на сладките напитки може да ви помогне да поддържате здравословно тегло, а спазването на препоръчителните граници на алкохола може да помогне и за намаляване на риска от състояния като деменция. Хидратацията наистина е от значение.

За хората с ограничаващи живота заболявания или състояния като напреднала деменция, при които апетитът и оралният прием могат да бъдат силно намалени, сладките напитки могат да бъдат един от малкото източници на калории, които те могат да понасят. В тези случаи хидратацията и комфортът имат приоритет пред строгите хранителни препоръки, а решенията винаги трябва да се вземат от индивидуални планове за грижи.

3. Физически активни ли сте?

Снимка: iStock

Движите ли се редовно? Достатъчно, за да повишите сърдечния си ритъм? Прекъсвате ли дългите периоди на седене с движение?

Заседналият начин на живот е свързан с широк спектър от рискове за здравето. Прости навици като повече ходене пеша могат да подобрят физическата форма, да изострят ума и да помогнат за предотвратяване на остеопорозата, особено когато са съчетани с добро хранене.

4. Осъществявате ли социални контакти?

Поддържате ли връзка с другите, прекарвате ли време в общността си и наслаждавате ли се на смислени връзки? Самотата увеличава риска от депресия и влошаване на когнитивните способности.

Изграждането на силни социални връзки може да помогне за защита на благосъстоянието в дългосрочен план.

Снимка: iStock

5. Предизвиквате ли мозъка си?

Поддържате ли ума си активен, като учите, четете, свирите на инструмент или опитвате нещо ново? Изследванията показват, че изучаването на интересите ви, дейности като решаване на кръстословици или нови физически активности могат да поддържат мозъка здрав и потенциално да забавят деменцията. Няма магическо решение, но дори и малките действия могат да имат дълготрайни ползи.