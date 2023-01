CBD маслото не успява да облекчи симптомите на онкологично болни

ОЩЕ: Ефектът от CBD маслото за намаляване на болките в ставите

"По принцип не е странно очакването маслото от канабис да има лечебни свойства. Канабисът съдържа над 400 различни съединения, от които 120 вида канабиноиди, които по дефиниция са биологични активни вещества - стимулират канабиноидните рецептори в тялото. Но освен, че са биологично активни, реално лечебни ли са?", пишат по темата още те.

Вече е публикувано може би единственото проучване на тази тема: "Phase IIb Randomized, Placebo-Controlled, Dose-Escalating, Double-Blind Study of Cannabidiol Oil for the Relief of Symptoms in Advanced Cancer (MedCan1-CBD)". Целта му е да установи дали подобно масло може да облекчи симптомите на хора с онкологични заболявания. Всички участници са били с напреднала форма на рак, над 18, със симптоми, причиняващи значителен дискомфорт, в адекватно ментално състояние и подвижни. Всички пациенти са били подложени на стандартна палиативна грижа. 144 участници в проучването са били разделени в 2 две групи (една плацебо и една третирана с масло). Хората в групата, лекувани с масло, ежедневно са били третирани с него, а на всеки трети ден дозата е била увеличавана до степен, която могат да толерират. Така в продължение на 14 дни всеки пациент започва с 50 милиграма веднъж дневно и достига до 200 милиграма три пъти дневно. Пациентите са имали възможността да удължат тази терапия с още 2 седмици. За всеки участник са били събрани критично количество данни за неговото състояние - определяне на изпитваната болка, възпаления, гадене, безсъние, задух, липса на апетит, тревожност, депресия и други).

Резултатите показват, че пациентите и в двете групи са отбелязали подобрение в симптомите - разлика между двете групи всъщност няма. Медианата в желаната дневна доза сред всички пациенти е била 6 ml на ден в плацебо групата и 4 ml (100 mg/ml) в CBD групата. Количеството морфин, което е прилагано за облекчаване на болките, не се е променило (за жалост). Повечето пациенти (и от двете групи) са съобщили, че се чувстват значително по-добре, макар реално някакви промени да не са наблюдавани - субективни чувства.

Макар към CBD маслата да се гледа с огромна доза надежда и ентусиазъм, това контролирано изследване показва, че маслото не е по-ефективно в сравнение с плацебо или стандартното третиране на симптоми при онкологично болни. Ценното на това изследване е, че е сред първите с изключително одбър дизайн, който да елиминира множество субективни фактори.