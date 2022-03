Лекар: Яжте този плод, за да нямате проблеми с костите

Диетоложка от САЩ определи най-добрия според нея продукт, който ще помогне за поддържане на здрави кости. Експертни препоръки бяха публикувани от Eat This, Not That! (ETNT).

Лорън Харис-Пинкус смята, че сините сливи трябва да са задължителни за укрепване на костите и предотвратяване на остеопороза. Сините сливи са източник на калий, магнезий, витамин К и полифеноли, които поддържат здравето на костите, повишават костната минерална плътност и намаляват загубата на костна маса", обяснява диетоложката. Освен това, поради високото съдържание на естествен сорбитол, сините сливи са полезни за червата. Харис-Пинкус препоръча да ядете сини сливи всеки ден. Може да се добави към кисело мляко, овесени ядки или салати. По-рано общопрактикуваща лекарка от САЩ посочи начини за запазване на младостта. На първо място, тя препоръча да не се консумират прекомерни количества захар.

