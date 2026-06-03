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300 000 лв. обезщетение за разменено бебе в "Шейново": Съдът обаче каза, че майката също носи вина

03 юни 2026, 7:44 часа 882 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
300 000 лв. обезщетение за разменено бебе в "Шейново": Съдът обаче каза, че майката също носи вина

Една от майките е допринесла за размяна на бебето ѝ с друго в АГ болница "Шейново" - това гласи съдебно решение (на Върховния касационен съд – ВКС). Коментар за крайно интересното решение направи юрист, който се е занимавал със случая – юристът посочи, че случаят е много травматизиращ.

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"Всяка едно лице е длъжно да положи необходимата грижа, така че да ограничи вреди, дори когато не е предвидено в нормативен акт. В конкретния случай – майката се е подписала, че е получила бебе с конкретен номер. В лечебните заведения бебетата нямат имена, а номерчета" – това обясни адвокат Величка Константинова, която осигурява юридическата защита на болницата по случая. Щом подписваш някакъв документ, ти потвърждаваш обстоятелствата, описани от него – нормално е да го прочетеш, преди да го подпишеш, излезе от думите на Константинова. И добави, че според съдебното решение, когато майката се е усъмнила, че това е нейното бебе, е проверила идентификационната гривна – а, по думите на адвоката пред bTV, това било иначе отричано. Съдът казва, че майката е знаела значението на гривната, но докато е била в болницата, в нито един момент не я е сверила.

СНИМКА: БГНЕС

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Съдът посочва, че и двете страни – и майката, но и болницата, не са положили необходимите грижи. Затова ВКС приема, че и двете страни носят вина и окончателното обезщетение за майката е 20 000 лева, наполовина по-малко от определеното досега. Първоначално семейството поиска от "Шейново" 300 000 лева обезщетение, каза Константинова и напомни, че другото семейство е постигнато споразумение, в крайна сметка извън съда - Още: Извънсъдебно споразумение: "Шейново" плаща 70 000 лв. на родителите на едно от разменените бебета

Адвокат Константинова добави, че след случилото се протоколите в "Шейново" са променени – за да има контрол на различни нива от различни медицински специалисти.

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Шейново разменено бебе II АГ болница "Шейново" разменени бебета
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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