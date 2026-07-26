ПБ отхвърли финансирането, но МЗ настоява: Правителството не се отказва от Националната детска болница

Депутатите от управляващата партия "Прогресивна България" с гласуването си в петък на практика отказаха целево финансиране на проекта за Национална детска болница, с което скандализираха обществото, но Министерство на здравеопазването остава позитивно настроено по отношение на казуса. Според ведомството властта не се е отказала от проекта.

Разочарованието

"Новината, че управляващите са отхвърлили предложение за целево финансиране на проекта за Национална детска болница, ме завари ей тук - Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести "Св. Анастасия"", написа членът на Обществения съвет на Националната детска болница Надежда Цекулова.

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"Впрочем, не тагвам страницата на Национална детска болница, защото съм блокирана. И това е всичко, което е нужно да знаете, за да си отговорите на въпроса "Кога ще имаме Национална детска болница"", допълни още тя.

Цекулова припомни, че "Прогресивна България не подкрепи предложение за гарантиране на бъдещето на проекта за "Национална детска болница", като 121 присъстващи депутати от управляващата партия се въздържаха и така въпреки подкрепата на всички опозиционни формации, предложението беше отхвърлено.

"От предложението става ясно, че Министерство на здравеопазването и Здравната инвестиционна компания за детска болница са обжалвали решението на КЗК, с което се отменя обществената поръчка за проектиране на Националната детска болница. А от гласуването става ясно, че това мнозинство няма намерение да създаде Национална детска болница", написаха от гражданската инициатива "За истинска детска болница".

МЗ: Не сме се отказали

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В същото време от МЗ излязоха със съобщение, че си връщат контрола върху проекта за Националната детска болница.

"Всички вие знаете в каква правна безпътица е в момента този проект. 6 години след създаването на инвестиционната компания резултатът е една обжалвана процедура", заяви министър Катя Ивкова.

"Правителството не се отказва от болницата. Над 46 млн. евро вече са налични по сметката на Здравната инвестиционна компания за детска болница, а необходимите средства за следващите етапи ще бъдат заложени и прогнозирани в актуализираната бюджетна прогноза, чието изготвяне започва в края на август или през есента. Министърът вече изиска ясен график, конкретни срокове и отчетност", написаха в свой пост във Фейсбук от ведомството.

"Когато отговарям пред обществото, трябва да мога да кажа какви реални стъпки предприема МЗ, а не да обяснявам, че дружеството взима решенията. Задачата сега е проектът да влезе в ясен, изпълним и публично проследим график", коментира още министърът.