Децата по света все по-резистентни към антибиотици, задава се здравна криза

Антибиотичната резистентност сред децата се увеличава по света и се очаква да продължи да се задълбочава през следващото десетилетие, застрашавайки ефективността на важни лекарства, предаде Синхуа, позовавайки се на австралийско изследване. Проучването, ръководено от Австралийския университет в Сидни, анализира над 106 000 проби от инфекции при деца до 18 години в 82 държави по света. Учените установяват, че резистентността към антибиотици се е увеличила във всички изследвани райони между 2004 и 2022 г., като най-засегнати са новородените, децата в интензивни отделения и тези в страни с ограничени ресурси.

Подробности

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Антимикробната резистентност възниква, когато бактериите се адаптират и спират да реагират на антибиотично лечение, което прави инфекциите по-трудни за овладяване. Според изследователите около 840 000 смъртни случая сред деца под петгодишна възраст през 2021 г. са били свързани с резистентни инфекции.

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Най-голям ръст е отчетен при антибиотици, определяни от Световната здравна организация като "крайна мярка" или такива, които трябва да се използват внимателно, за да се запази ефективността им. Сред основните причинители на нарастващата резистентност са бактериите Acinetobacter baumannii и Klebsiella, като при последната се наблюдава най-бързо разпространение, особено в Югоизточна Азия, Източна Европа и Западния Пасифик.

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Изследователският екип създаде и онлайн платформа за проследяване на антибиотичната резистентност при деца, която предоставя данни по държави, бактерии и видове антибиотици, както и прогнози до 2035 г. Учените призовават за разработване на по-подходящи за деца лекарства, по-ясни правила за дозиране и повече инвестиции в изследвания за ограничаване на прекомерната употреба на антибиотици, предава БТА.

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