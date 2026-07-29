Активирайте мобилното приложение "е-Здраве": НЗОК ще ви помогне в пунктове в цялата страна

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) започва кампания за активиране на мобилното приложение „е-Здраве" започва в цялата страна.

От днес са разкрити изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, в които гражданите могат бързо и лесно да получат съдействие за активиране на приложението на мобилното си устройство. Кампанията се провежда паралелно с инициативата на Министерството на здравеопазването за лесен достъп до електронното здравно досие.

На официалната интернет страница на НЗОК е публикувана информацията за конкретните места в рубрика „е-Здраве“. За допълнителни и новоразкрити пунктове гражданите могат да задават въпроси към съответната районна здравна каса.

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Защо е полезно?

Мобилното приложение дава възможност на всеки здравноосигурен в реално време да проследи информацията в своето електронно здравно досие - извършени прегледи, изследвания, хоспитализации, издадени рецепти, направления и други медицински дейности. При установено несъответствие, гражданите могат да подадат сигнал до здравната каса, а институцията ще извърши проверка.

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От НЗОК призоваха всички граждани, които все още не използват приложението "е-Здраве", да посетят най-близкия изнесен пункт и да активират своя достъп.

От 29 юли регионалните здравни инспекции въвеждат постоянна организация за активиране на мобилното приложение "е-Здраве". Графиците ще бъдат публикувани на сайтовете на здравните инспекции, като посещения ще има и извън работно време и в почивни дни.

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Освен в сградите на здравните инспекции, гражданите ще могат да получат съдействие и от мобилни екипи в общини, държавни институции и други обществени места.