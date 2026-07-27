Може да се развият халюцинации: Невролог за последиците от райския газ

"Губи се представата за пространство, те стават дезориентирани, развиват халюцинации, могат да загубят съзнание.. Така неврологът проф. Теодора Чамова описа в сутришния блок на БНТ въздействието на райския газ върху децата и младежите и острите усложнения от неговата употеба. Тя обърна внимание и на хроничната злоупотреба с райски газ, което касае деца и младежи, които години наред употребяват.

"Той блокира функционално един витамин В-12, който е необходим, за да се образуват и поддържат равнищата на нашите периферни нерви", обясни още проф. Чамова.

Последният скандален случай с райски газ

Припомняме, че при скандален случай от 21 юли двама млади мъже бяха снимани как карат и дишат балони с райски газ в Пловдив. Видеото беше публикувано от професионалния спортист Валентин Петров, но бързо беше разпространено в социалните мрежи. Той забелязал двамата да вдишват райски газ в колата си, докато преминавал през кръстовище. Веднага след това е подал сигнал на телефон 112.

По-късно 22-годишният шофьор бе задържан в Пловдив.

Междувременно през юли шестима мъже бяха задържани, а нови количества райски газ и различни видове наркотични вещества са иззети при специализирана полицейска операция в Слънчев бряг, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. ОЩЕ: Скандално видео: Шофьор с две условни присъди хванат да кара и диша райски газ (ВИДЕО)