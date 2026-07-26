България изнася лекарствата си, Гърция ги пази: Обяснение защо лекарствата у нас са 3 пъти по-скъпи

Реекспортът е в основата на проблема с 3 пъти по-скъпите лекарства в България, отколкото в Гърция. Това обяви д-р Христо Мазнейков, специалист ортопед в София, който преди дни разказа за случай, в който купил от Гърция антибиотик, какъвто му е изписан в България, за 5 евро, вместо цената му у нас - 15 евро.

Той е карегоричен, че разлика между медикаментите няма, а причината за драстичната разлика в цената е държавната политика.

"Показахте опаковките – те са абсолютно копи-пейст. Едно към едно. Разликата знаете ли коя е? Мои колеги вече ме уведомиха и ми казаха защо е така. В България антибиотикът се продава в опаковка със 7 таблетки. Това е форма, която е приета за износ на Запад. А в Гърция, за да може антибиотикът да остане само в Гърция и да не се изнася, се продава в опаковка с 6 таблетки. И цената му е домашна, конкурентна, без опасност това лекарство да бъде изнасяно навън", коментира той пред бТВ.

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Според него данък добавена стойност не е причината за тройната разлика в цената. „ДДС в Гърция за лекарствата е 9%. Това е така. И като сложите разлика от 11%, ще получите евро и половина. Трябва да стане 6 евро и половина. Пак не става 15. Във всички случаи математиката не излиза", заяви той.

„И това не е единственото лекарство, което се продава така. Аз непрекъснато купувам лекарства на пациенти, на които колегите препоръчват медикаменти, които ги има само в Гърция. Ако си спомняте, по-сериозният проблем беше, че преди време министърът апелира и доведе до знанието на хората, че предстоят сериозни проблеми с дефицити на лекарства. И тогава, помните, че прокуратурата я подгони. А когато човек като госпожа Сербезова говори, всички ние трябва да стоим мирно, да я слушаме и да обръщаме внимание на това, което се казва“, допълни медикът

Сбърканата лекарствена политика

Според него с настоящата лекарствена политика става въпрос за "ежедневно, ежесекундно бъркане в джоба на обикновените хора". "Защото ние без лекарства не можем. И трябва да се направи много стройна система. Вижте Здравната каса – тя плаща над 40% от средствата си за лекарства. Това го няма в нито една система по света. Не може парите за лекарства да бъдат повече от 25% в Здравната каса. Останалите пари са за здравето на деца, пенсионери и така нататък“, заяви той.

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Д-р Мазнейков смята, че една от причините за високите цени е т.нар. реекспорт. „Аз ви обясних – при нас тези лекарства се реекспортират и не остават в България. Понеже производителите печелят повече, като ги изнесат за Западна Европа, по тази причина и за нас ги преоценяват. Вдигат цената да е близка до западната, за да могат да се продават“, допълни той.

"България има мощни фармацевтични заводи"

Според него страната има потенциал да реши част от проблема.

„Да знаете, че България има много мощни фармацевтични заводи. Едно от малкото неща, които останаха в нашата страна след социализма, са фармацевтичните заводи – и в Дупница, и „Софарма“, и „Булфарма“, и в Разград“, заяви докторът.

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Като възможно решение лекарят предлага създаването на електронна платформа към Националната здравноосигурителна каса. „Това трябва да го кажат специалистите, но за някои от нещата, с които аз пряко работя – например лекарствата, особено тези за онкоболните – е толкова просто. Защо трябва да търсим сложни решения? Прави се една платформа към Министерството на здравеопазването или към Здравната каса, което е по-логично, защото парите са на Здравната каса. Това са вашите, моите и на всички останали българи пари.“ Той разви идеята си: „Прави се платформа и ние си пазаруваме от платформата. Цената е ясна. Достъпът е свободен – всеки един от вас може да влезе и да види всеки ден каква е цената.“ И допълни: „Няма нужда да се прави ново дружество, моля ви. Към съществуващото, към Здравната каса, има прекрасни отдели, които са много наясно с проблема. Те просто създават платформата, следят и контролират. Няма нужда да идват при мен в болницата да ме контролират как съм купил лекарството. Аз съм го купил от платформата и се знае каква е цената“, обясни той