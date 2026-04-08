А на места снегът се завръща. Времето утре - 9 април 2026 г.

08 април 2026, 12:52 часа 0 коментара
Снимка: iStock
А на места снегът се завръща. Времето утре - 9 април 2026 г.

На 9 април 2026 г. минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 3°. Утре облачността над страната ще е променлива, по-често значителна, на много места с валежи от дъжд. В сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Почти без валежи ще е в крайни югозападни райони. Вятърът от северозапад постепенно ще отслабне, но ще остане умерен, в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по поречието на Струма и Места временно силен. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 11°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Отклонения от нормата. Месечна прогноза за времето за април 2026 г.

Сняг в планините

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра - около минус 5°.

Много облаци по Черноморието

Над Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Седмична прогноза за времето за 6-12 април 2026 г.

Снимки: IStock

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Видео
