Ретрограден Меркурий от 29 юни 2026 г. - Послание за всяка зодия

Още от 12 юни 2026 г. ще започне да се усеща влиянието на наближаващия ретрограден Меркурий, който започва от 29 юни и ще се случи в знака на Рака. Всеки път си мислим, че сме подготвени за предизвикателствата, което това астрологично събитие ни носи - смущения в комуникацията, отношения, грешки в документи, отложени пътувания, носталгия по бившите, но истината е, че този период има своята специфика за различните зодии. Ето какви са те.

Летен ретрограден Меркурий 2026 г. - Начало и предизвикателства

Овен

Може внезапно да почувствате желание „спешно да влезете в обяснителен режим“. Но през лятото на 2026 г. е най-добре да избягвате емоционални драми, особено в дома и със семейството. Преди да изпратите дълго, съобщение, изпълнено с описание на емоциите си, поемете си дъх и го препрочетете отново сутринта.

Телец

Основният риск е да се уморите от съобщенията на други хора и безкрайните разговори. Починете си от социалните медии и не се съгласявайте с всичко. В един момент ще жадувате особено за спокойствие, комфорт и хора, с които не е нужно постоянно да сте във връзка.

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Близнаци

Ще трябва да бъдете особено внимателни с парите, покупките и документите си. Това не е най-подходящото време за хаотично харчене или спонтанни поръчки „само защото ви се иска“. Трябва също така да проверите два пъти датите, паролите и важните съобщения.

Рак

Буквално ще се окажете в окото на ретроградна буря. Възможни са емоционални колебания, завръщане на стари чувства и желание да се затворите от света. Грижете се за себе си и не се опитвайте да угодите на всички: това лято е особено важно да изберете комфорта си пред очакванията на другите хора.

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Лъв

Ще искате да направите смело изявление, но астролозите съветват да бъдете внимателни с публичните изявления и конфликтите в социалните мрежи. Съществува риск да реагирате прекалено на критиките или внезапно да се забъркате в ненужна драма, за която няма да искате да си спомняте по-късно.

Дева

Може внезапно да почувствате, че нещата не вървят по план, но вместо пълен контрол, опитайте се да оставите място за импровизация. Забавяне, отлагане или странно съвпадение през юли 2026 г. може да се окаже късмет, а не бедствие.

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Везни

Вероятни са странни разговори и недоразумения с близки. По-добре е веднага да изясните какво е имал предвид някой, отколкото да гадаете вместо него. В противен случай един прост разговор може внезапно да се превърне в мини-серия от оплаквания и драматични паузи.

Скорпион

Ретроградният зодиакален знак ще повдигне стари вътрешни проблеми, които отдавна сте избягвали. Но това е подходящ момент за честен разговор със себе си и емоционално нулиране. Основното е да не се преструвате, че нищо не ви притеснява.

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Стрелец

Има риск да надцените способностите си и да давате прекалено много обещания. Не се претоварвайте и не оставяйте време за почивка. В противен случай, до средата на юли, ще се чувствате сякаш просто искате да изключите телефона си и да изчезнете от света.

Козирог

Ще трябва да обърнете повече внимание на взаимоотношенията и комуникацията, особено ако е имало натрупване на неизказани неща. Някои разговори ще ви се сторят неловки, но ще ви помогнат най-накрая да изясните това, което отдавна виси във въздуха.

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Водолей

Опитайте се да не вършите много неща едновременно. Тялото ви бързо ще ви даде да разберете, че сте уморени, особено ако известно време пренебрегвате почивката. През лятото на 2026 г. е по-добре да забавите темпото, отколкото да се опитвате героично да вместите всичко.

Риби

Може да ви залее вълна от вдъхновение, носталгия и странни съвпадения. Запишете си идеите, които ви хрумнат: някои от тях ще бъдат наистина брилянтни, макар че ще ви бъдат полезни по-късно. И не се изненадвайте, ако хора, спомени или мечти, които сте смятали, че сте забравили, внезапно се върнат.

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