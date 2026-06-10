Летен ретрограден Меркурий 2026 г. - Начало и предизвикателства

На 29 юни 2026 г. започва едно от най-важните астрологични събития, наречено ретограден Меркурий навлиза в своята ретроградна фаза. Този период ще продължи до 23 юли 2026 г. В астрологията това време се свързва с преосмисляне, връщане към миналото и смущения в областите, управлявани от планетата: комуникация, връзки, документи, пътувания, джаджи, кореспонденция и информация. И да, точно затова по време на ретрограден период хората внезапно изпращат съобщения на бивши, губят билети или изпращат съобщения до „грешния чат“. Те също така започват да се съмняват буквално във всичко.

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Какво да очакваме

Летният период на ретрограден Меркурий ще започне на 29 юни 2026 г. Някои астролози обаче съветват да се вземе предвид така наречената „фаза на сянка“: тя започва около 12 юни и няма да приключи напълно до 6 август. Следователно, усещане за хаос може да се появи преди официалната дата и да се задържи след това.

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Ретроградният Меркурий през юли 2026 г. ще бъде особено странен, защото планетата ще бъде в Рак - един от най-емоционалните и чувствителни знаци в зодиака. Астролозите свързват този период със семейни теми, вътрешна сигурност, носталгия и преоткриване на стари истории и оплаквания.

Опасности

Или най-просто казано: вашият лаптоп може да не се счупи този път. Вместо това може внезапно да бъдете завладени от спомени от лятото на 2019 г., недовършен разговор или човек, когото сте смятали, че отдавна сте се разделили. Това е време да забавите темпото и да преоцените емоционалните си реакции. Какви са опасностите от ретроградния Меркурий от 29 юни до 23 юли 2026 г.?

Емоционални решения

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По време на ретроградния Меркурий в Рак, хората може да реагират прекалено чувствително. Съществува риск от спор за фраза, която изобщо не е имала отрицателно послание или значение.

Покупки на техника

Класическа ретроградност. Разбира се, светът няма да се срине, ако си купите телефон през юли. Но астролозите съветват особено внимателно да проверите оборудването, гаранциите и условията за доставка.

Връщане към бивши

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Основният капан на този период е объркването на самотата със съдбата. Старите чувства наистина могат да изплуват отново, но това не винаги е знак да „върнете всичко назад“. Понякога това е просто шанс да разберете защо историята е приключила предишния път. Ето кои са и положителните страни на Ретроградния Меркурий.

Отметнете старото

Ретроградността е идеално време за довършване на задачи, коригиране на грешки и връщане към проекти, които отдавна сте изоставили. Например, довършване на писмо, сортиране и изтриване на снимки, преработване на автобиографията ви, връщане към творческата работа и най-накрая довършване на книгата, която сте прибирали от шест месеца.

Проверете всичко два пъти

Или още по-добре, три пъти. Особено билети, дати, адреси, документи, прикачени файлове към имейли и банкови преводи. През лятото на 2026 г. бъдете особено внимателни със семейните уговорки и емоционалните разговори.

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Дайте си почивка

Това е един от малкото астрологични периоди, когато фразата „Не знам, трябва да помисля“ е действително полезна. Импулсивните решения често се съжаляват по-късно.

Внесете комфорт и ред

Тъй като лятната ретроградност на 2026 г. преминава през Рак, често се препоръчва да се направи основно почистване, да се подредят стари вещи, да се прегледа домашното пространство и да се направят дребни ремонти.

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Върнете се към корените си

Това е една от най-„носталгичните“ ретроградности през последните години. Въпреки че не бива да общувате с бившите си партньори, прекарвайте повече време със стари приятели, които преди ви липсваха, възстановете семейните си връзки, пътувайте до родните си места, изучавайте семейната си история и работете със спомените си.

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