Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 27 април - 3 май 2026 г

В най-щастливия ден от седмицата за вашия зодиакален знак, от 27 април до 3 май 2026 г., ви обзема спокойствие и сигурност, тъй като знаете, че действате в божествено време .

Това е последната седмица, в която всички планети са в директно движение, така че е добра идея да използвате тази енергия, за да започнете нови проекти и да се възползвате от щастливите възможности, които се появяват. А те ще се появят в някои допълнително щастливи дни тази седмица, включително вторник, петък и събота.

Венера в Близнаци се подравнява с Плутон във Водолей на 28 април. Венера в Близнаци е свързана с възможности за по-голямо изобилие, докато Плутон във Водолей осигурява подкрепата, която ще ви помогне да създадете каквото пожелаете. Тази енергия е изпълнена с възможности и усещане за съдба. На 1 май Пълнолунието изгрява в Скорпион. Тази енергия се усеща примамлива и важна, а когато Меркурий навлезе в Телец на 2 май, става по-лесно да се доверите, че този път, по който вървите, е точно там, където трябва да бъдете.

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: петък, 1 май

Пълнолунието в Скорпион изгрява на 1 май, много щастлив ден за вас, за който сте абсолютно готови. Този лунен цикъл бележи важна промяна в начина, по който се чувствате към себе си .

Скорпионът ви кани да се насладите на истината си, вместо да се страхувате от нея. Промяната е истински дар и с това пълнолуние е важно да си позволите да надраснете това, което някога сте били, за да можете да се впуснете в съдбата си.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: събота, 2 май

Доверете се на себе си, когато Меркурий влезе във вашия знак на 2 май. Енергията на Меркурий е щастлива за вас, защото ви позволява да виждате ситуациите във ваша полза и да подобрите начина, по който общувате.

Този транзит ви помага да имате увереност в себе си и да говорите открито в ситуации, където обикновено мълчите. Позволете си да заемете място в живота си и да покажете своята автентичност на света.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: сряда, 29 април

Никога не е твърде късно да си пожелаеш нещо, Близнаци. Желанието е форма на проявление . Не става въпрос само за глупави детски забавления, а за това да вярваш толкова дълбоко в желанието си, че то не може да не се сбъдне.

Запомнете това на 29 април. Венера е във вашия зодиакален знак, усилвайки силата ви на привличане. Можете да имате всичко, за което някога сте мечтали, но първо трябва да повярвате, че е възможно.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: петък, 1 май

Промяната може да бъде неприятна, Раци, но винаги си заслужава. Когато пълнолунието в Скорпион изгрее на 1 май, дадена тема се реализира или най-накрая избирате да се движите в нова посока.

Енергията на Скорпион ви напомня, че да живееш истински означава да прегърнеш промяната. Няма радост или романтика в опитите да запазиш всичко същото. Вместо това трябва да вярвате, че бъдещето ще бъде много по-добро от миналото, ако му позволите да бъде.

Останалите зодии може да прочетете в сайта