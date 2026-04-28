Неочаквани пари идват в джоба на тези 3 зодии през май 2026

Според прогнозите на хороскопа, 3 зодиакални знака привличат финансов успех през май 2026 г. Сега има много повече възможности за растеж и финансов успех, след като Уран напусна Телец. Фокусът е върху изграждането на стабилност, с по-малко смущения. Напредъкът е бавен, бъдете търпеливи, това, което правите сега, може да доведе до трайни резултати, пише "Sensa".

Май започва със силна вълна от енергия на Телец. Все още има клъстер от планети в Овен, така че някои от нещата, преживени през май, продължават да играят роля във финансовия ви живот до 18 май.

Съсредоточете се върху това, което искате да развиете, и го подхранвайте внимателно. Меркурий навлиза в Телец на 3 май, последвано от Новолуние в този земен знак на 16 май . Меркурий е в два знака през май - от 1 до 16 май той подкрепя стабилното мислене; след 17 май, когато навлиза в Близнаци, започват да се формират нови идеи и възможности.

Овен

Не бързайте през май, Овни. В началото на този месец стелият е във вашия знак. Това може да ви направи импулсивни или сякаш просто трябва да направите нещо. Опитайте се да балансирате тази енергия с търпение и си кажете, че няма спешност, особено във финансовия ви живот. Ще се възползвате максимално от енергията на Телец, която пристига с Меркурий на 3 май и Новолунието в събота, 16 май.

Телецът управлява вашия дом на богатството, но ви моли да забавите темпото. Не можете да бързате с това, което искате да развиете или постигнете. Важно е да се уверите, че финансовите ви основи са солидни и да проучите всичките си възможности. Преди да действате, обмислете всички възможности и поискайте помощ или подкрепа, за да можете до средата на месеца да сте сигурни, че това, в което инвестирате, ще ви доведе до успех.

Телец

Успехът идва в неочакван момент, Телец. А на 17 май Меркурий навлиза в Близнаци, активирайки вашия дом на богатство и успех. Меркурий помага за нови предложения и възможности. Въпреки това, тъй като Уран сега е в Близнаци като част от новия си цикъл, успехът идва и по неочаквани начини. Меркурий и Уран в Близнаци изискват да действате бързо, така че трябва да сте сигурни какво искате и как можете да го получите.

Използвайте началото на май, по време на вашето слънчево завръщане, за да се заземите емоционално и да настроите намеренията си така, че докато преминавате през енергията на Близнаци в средата на месеца, да можете да постигнете успех. По времето, когато пълната синя Луна в Стрелец изгрее на 31 май, в Близнаци се формира стелиум от пет планети, създавайки огромна възможност за финансов успех.

Близнаци

Близнаци , нека самочувствието ви ви води. Навлизате във вълнуващ и значим период от живота си. Сега започвате да усещате влиянието на Уран във вашия знак, фаза, която продължава до 2033 г. Ще преживеете лични промени в начина, по който подхождате към финансите и живота, а това ще ви отвори нови и неочаквани възможности.

На този етап обаче работите с Венера в Рак, започвайки от 18 май, заедно с Юпитер, планетата на щастието и изобилието. Венера е в Рак до 13 юни, докато Юпитер остава тук до 30 юни. Навлизате в най-изобилния финансов период на годината, така че се възползвайте максимално от него. Нека доверието ви води и ще се отворите към нови начини за генериране и управление на вашите пари и активи.