Ретроградният Плутон носи дългоочакван обрат за 4 зодии

Ретроградният Плутон носи промени, при това големи. Разбира се, това не важи за всички, но четири зодиакални знака могат да очакват сътресения между сега и октомври 2026 - така необходимата трансформация е на път.

Плутон стана ретрограден на 7 май във Водолей, което „насърчава интроспекцията относно въпросите, свързани с властта и контрола. От сега до 15 октомври ретроградната енергия на Плутон разрушава старото, но това е само за да донесе новото.

Въпреки че тези астрологични знаци може да са принудени да отрежат това, което не работи, за да направят място за изцеление и растеж, това е голяма възможност да подобрят живота си.

Козирог

Финансите обикновено не се променят за една нощ, Козирози, може би вие сте изключение! Докато Плутон е ретрограден, виждате огромна промяна във вашата финансова картина.

През това време е важно да следите отблизо бюджета си. Следете какво влиза и какво излиза, защото това е пълна метаморфоза на вашите лични вещи, която изисква освобождаване от всичко, което не ви принадлежи или служи. Това включва и вашето парично мислене, което често се формира в началото на живота.

Така че, с всичко, което се променя бързо, не забравяйте да поработите върху себе си, за да можете да привлечете повече изобилие в живота си. Независимо дали това означава да се откажете от странична работа, която изтощава енергията ви, или да се откажете от токсичен приятел, прочистването на това, което не работи за вас, е начин номер едно да подобрите живота си.

Водолей

Като се има предвид, че Плутон е ретрограден във вашия знак, Водолеи, никоя зодия не усеща тази енергия повече от вас. Правите големи крачки към вашата най-висока времева линия. Ако има нещо (или някой) в живота ви, който е прекрачил границата, очаквайте да бъде „временно отстранен“, преди Плутон отново да се обърне директно през октомври.

Ретроградният Плутон ясно ви показва как хората ви блокират да създавате изобилие в живота си и кои от тях ви държат в ниска вибрация. Въпреки че в началото няма да е лесно, като премахнете тези изтощителни сили от живота си, ще бъдете най-магнетичната версия на себе си досега.

Близнаци

Животът може да ви се е струвал скучен напоследък, Близнаци, но е на път да стане много по-вълнуващ. Първо, сега имате Уран във вашия знак за първи път от 84 години. Тази иновативна и донякъде бунтарска енергия определено ви държи нащрек през следващите седем години. А сега, когато Плутон е ретрограден, ще се отворят глобални възможности за вас.

Независимо дали огромен брой хора са очаровани от вас, това, което казвате и правите сега, е много важно. И макар в началото да ви се струва непосилно, доста бързо става ясно, че тези бързи промени са точно това, на което сте се надявали. Животът най-накрая се променя към по-добро.

Рак

Надявали сте се на промени в начина, по който изкарвате прехраната си, Раци. Ретроградната енергия на Плутон най-накрая е тук, за да ви донесе точно това, което чакате, тъй като тя влияе на пасивния ви доход. Благодарение на технологичните подобрения в изкуствения интелект, начинът, по който печелите пари, се променя завинаги.

Макар че зависимостта от технологиите или изкуствения интелект не винаги звучи добре на хартия, в този случай използването на технологиите във ваша полза ще ви накара да работите по-умно, а не по-усърдно. Въпреки че все още влагате най-добрите си усилия, вашата изключителна работа ще ви накара да печелите повече пари в пасивния си доход.