Таро хороскоп за 21 май

Научете какво ви очаква този четвъртък, 21 май 2026, според зодията.

Картата таро за четвъртък за Овен: Рицар на жезлите

Таро картата „Рицарят на пръчките“ е за приключения, а изследването на това как се чувствате може да бъде точно това.

На 21 май животът се движи малко по-бързо с наближаването на лятото и сте готови да видите къде ви отвежда слънцето. Днешният ден е идеален да бъдете спонтанни и да приемате живота такъв, какъвто е. Кой знае къде може да ви отведе пътят, Овни.

Четвъртъчна карта таро за Телец: Шест чаши

На 21 май спомените от детството ще изплуват отново и е възможно да се свържете отново с дългогодишен, изгубен приятел от детството си.

Таро картата „Шест чаши“ е за носталгията и топлината, която милите спомени внасят в живота ви, когато си мислите за времена от миналото.

Днешният ден е идеален за размисъл и осъзнаване как сте били обгрижвани и обичани по различни начини в миналото и как ще продължите да го правите и в бъдеще.

Четвъртъчна карта таро за Близнаци: Паж с мечове

Пажът с мечове ви кани да помолите някого да ви каже истината. Може да ви бъде даден шанс да се изправите срещу това, което ви се струва като добронамерена бяла лъжа, но вместо това бихте предпочели да чуете честност.

На 21 май учите най-добре, когато ви се казват неща, за които знаете, че са необходими разкрития, които ви помагат да растете като личност, дори ако в момента е трудно да ги приемете.

Четвъртъчна карта таро за Рак: Кралица на чашите

Кралицата на купите ви кани да обърнете внимание на чувствата си, дори когато в началото изглеждат неудобни. Вие сте състрадателни по природа, Рак. На 21 май ще откриете защо толкова много хора се обръщат към вас и изразяват какво им е на сърцето. Това е така, защото знаете какво е да сте на тяхно място. Притежавате емоционална интелигентност и днес е най-подходящият момент да я използвате.

Таро карта за четвъртък за Лъв: Слънцето

Лъв, ти управляваш картата таро Слънце, а тя е символ на оптимизъм. На 21 май ще изпиташ прилив на щастие и непреодолимо чувство на удовлетворение и любов.

Като лъв от зодиакалния знак, вие знаете, че не можете да имате сърце без смелост, а любовта към живота изисква от вас да имате смелост да видите това, което другите не виждат, когато има причини за съмнение. Вярата в невъзможното ви учи да имате увереност и надежда на съвсем ново ниво. За вас в момента няма по-сладки емоции.

Четвъртъчна карта таро за Дева: Тройка чаши

Има чувство за близост и споделено доверие между вас и приятелите, които обичате и на които имате доверие.

На 21 май, Трите чаши са посветени на творческата вибрация, която идва от най-добрите взаимоотношения, където вашата въображаема енергия се подхранва взаимно.

Просто усещаш как идеите ти идват на ум, когато сте заедно, заради всичкия смях и усмивки.

Четвъртъчна карта таро за Везни: Асо на жезлите

В зодия Везни имаш толкова много красива енергия в себе си, а 21 май е идеалният ден да я изразиш.

Асът на жезлите е карта таро, която предсказва искра на иновация, която ще задейства вашия потенциал и ще ви накара да се почувствате отново живи. След период, в който нищо ново не ви идва на ум, сега сте готови да опитате нещо ново.

Четвъртъчна карта таро за Скорпион: Седем жезли

Скорпион, ти се чувстваш толкова комфортно в собствената си кожа. Това е, което те прави толкова силен, когато си навън с други хора. Имаш увереност като никой друг и това си личи. На 21 май Седемте жезла те насърчават смело да демонстрираш вътрешната си сила и да не се отдръпваш, когато се изправяш пред предизвикателства.

Можете да отстоявате идеите си и дори да покажете защо уважението е толкова важно за вас в момента. Вашето предимство в живота не е това, което трябва да докажете, а просто да бъдете това, което сте.

Четвъртъчна карта таро за Стрелец: Глупакът

Днешната карта таро, Глупакът, е за това да се втурнеш напред и да бъдеш развълнуван да опиташ нещо, което знаеш, че ти е било писано да направиш.

И все пак на 21 май може да чувате обратна връзка от хора, които са загрижени, но не разбират житейските ви предизвикателства. Тяхното намерение е да се грижат за вас, но от вас зависи да ги изслушате.

Таро карта за сряда за Козирог: Деветка пентакли

Козирог, ти си шеф и винаги си готов да достигнеш следващото си ниво на величие, но в сряда твоята дневна карта таро сякаш има различна идея за теб. Тя те кани да забавиш темпото.

Дневната карта таро за вашия зодиакален знак е Деветката пентакли, която подчертава, че трябва да се наслаждавате на живота такъв, какъвто е в момента. Намерете време да се насладите на всички малки неща, които правят вашата вселена да се чувства завършена.

Картата таро за четвъртък за Водолей: Звездата

Водолей, ти управляваш картата Таро Звезда, която символизира невероятна лечебна енергия, която не е само за теб, но и влияе на другите.

Днес е време да осъзнаете колко ценен е животът ви. Как се държите и изразявате енергията си е важно, затова го приемете.

Таро карта за четвъртък за Риби: Луна

Има нещо мистериозно в картата таро Луна, Риби. На 21 май, като управител на картата таро Луна, е важно да обърнете внимание на нещата за себе си, които не разбирате.

Не бива да игнорирате фините си чувства, когато се появят. Най-добре е да се настроите на тях и да видите какво се опитват да ви покажат за вашите мисли и душа.