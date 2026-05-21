НА ЖИВО: Иран откри ново оръжие срещу Запада под Ормузкия проток

21 май 2026, 0:11 часа
На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Окуражен от успешната си блокада на Ормузкия проток, Иран насочи вниманието си към една от скритите артерии на световната икономика: подводните кабели, които пренасят интернет трафик и финансови данни между Европа, Азия и Персийския залив, пишен CNN. Ислямската република възнамерява да налага такси на световните технологични гиганти за използването на подводните интернет кабели по дъното на Ормузкия проток. Депутати в Техеран вече обсъдиха план, който би могъл да засегне кабелите, свързващи арабските страни с Европа и Азия.

Елин Димитров Редактор
