Какво прави Радев с опозицията? Милен Любенов за действията на властта (ВИДЕО)

Не е добър сигнал в началото на едно управление да се създава впечатление за опит за ограничаване на правата на опозицията, защото в действителност много от аргументите на опозицията звучат логично.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" политологът доц. Милен Любенов, коментирайки промените в Правилника за дейността на Народното събрание, предложени от "Прогресивна България".

По думите му да се стигне по един или друг начин до ограничаването на възможността за парламентарен контрол, показва, че управляващите ще доминират в парламентарната работа и законодателния процес. Дали ще се стигне до това, ще видим по действията. Ако управляващите искат да пазят изпълнителната власт от питания, въпроси и изслушвания, те винаги могат да го направят. Те обаче ще понесат цената на своите действия, защото не се знае дали гражданското общество ще понесе подобни практики. Такъв стил сме виждали преди, но това в момента не работи добре за облика на цялото правителство, подчерта Любенов.

Според него такъв тип промени неизбежно водят до общи действия на опозицията. Ще се стига до някаква колаборация между партии, които изглежда, че са опоненти, счита доц. Любенов.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.