Христо Янев: "За мен ЦСКА е всичко!"

20 май 2026, 23:13 часа 1666 прочитания 0 коментара

10 години по-късно, Христо Янев отново изведе ЦСКА до триумф в Купата на България като старши треньор. Специалистът беше емоционален в продължение на цялата среща, а сълзите в очите му подсказаха за силните чувства и след послендия съдийски сигнал. След като ЦСКА победи Локомотив Пловдив на дузпи и триумфира в Купата, Янев говори пред медиите. Той сподели, че за него клубът е всичко. Според него отборът печели с характер.

Христо Янев: "Отборът показа, че има задружност"

Ето какво каза Христо Янев: "За мен ЦСКА е всичко. Доказвам това с моята всекидневна работа. Винаги се опитвам да съм честен и искрен, за да бъдат горди с отбора, който обичат. Както и през по-голямата част от сезона спечелихме с характер, воля и непримиримост. Отборът показа, че има задружност в съблекалнята, не се предаде в тежките моменти.

Христо Янев и Фьодор Лапоухов

"Всеки един трофей е важен за мен"

Финалите не се играят, те се печелят. Радвам се, че го направихме за нашите фенове, за хората в клуба и за нашия собственик, който дава всичко да вървим напред. Нека първо да си починем и след това ще видим. Всеки един трофей, който съм печелил като футболист, като треньор или съм гледал на телевизора, е важен за мен". Христо Янев пое ЦСКА в труден момент, още в началото на сезона. Под негово ръководтсво играта на "червените" се подобри, те спечелигха много срещи и успяха да се изкачат до челните позиции в Първа лига и да стигнат до спечелването на Купата на България.

ЦСКА Купа на България Христо Янев
Николай Илиев
Николай Илиев
