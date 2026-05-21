Един от капитаните на ЦСКА откровен до болка: "Може и да напусна, ще е много тежък момент"

ЦСКА преживя един от най-емоционалните си моменти през последните години. Отборът на Христо Янев спечели Купата на България след изпълнение на дузпи срещу Локомотив Пловдив. До самия край на редовното време мачът вървеше при равенство 1:1, когато Леандро Годой вкара за 2:1. Попадението му беше отменено и така се стигна до продължения и дузпи, където футболситите на ЦСКА бяха по-точни. Един от капитаните на "червените" Иван Турицов говори след последния съдийски сигнал, като беше откровен до болка.

Иван Турицов: "Клубът и отборът го чака доста светло бъдеще"

Ето какво каза Иван Турицов: "Доста драматичен, но и доста сладък. Това значи много за клуба. Как започнахме... Дори и след имналата година. Това е подарък за нас и нашите фенове. Според мен да. Клубът и отборът го чака доста светло бъдеще, само успехи". Турицов говори и за Христо Янев: "Той опитва с всеки изминал ден да вкара този огън, който липсваше на отбора - показва колко е голям на хората, футболистите, всички".

Накрая Туроцов обърна внимание и на очевидно емоционална за него тема: "Изтича ми договорът, може би ще напусна клуба. Ако напусна наистина, ще е много тежък момент, но ще бъда изключително горд". Иван Турицов бе част и от тобора на ЦСКА, който спечели Купата на България през 2021 г. Той се присъедни към "червените" през лятото на 2016 г., като през лятото на 2017 г. отиде под наем в Литекс. Върна се в ЦСКА през зимата на 2019 г. и от тогава е неизменна част от отбора.

