Треньорът на Локомотив Пловдив: "Съжалявам, че не спечелихме, момчетата работят здраво"

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич говори, след като неговорият отбор загуби на дузпи финала за Купата на България. Специалистът заяви, че думите му от преди мача са се потвърдили - че финалите се решават в детайлите. Той изрази съжалението си, че отборът не е успял да спечели трофея, но и похвали футболистите си, като каза, че те са дали всичко от себе си.

Душан Косич: "Съжалявам, че не спечелихме мача"

Ето какво каза Душан Косич: "И преди двубоя го казахме – детайлите ще решат мача. Феноменална атмосфера и от двата отбора, наистина оценявам направеното от нашите привърженици. Съжалявам, че не спечелихме мача, но това е. Момчетата в Локомотив работят здраво. Всеки път е трудно, когато губиш, особено в мач като днешния. Момчетата са млади.

"За мен е привилегия"

Дадохме всичко, което имаме днес. Не можем да кажем нищо, на когото и да било, това е. Оценяваме енергията от феновете. За мен е привилегия. Изключително щастлив съм, но и тъжен, защото не дадохме купата на феновете. Трябва да се съберем и да се справим, работейки максимално здраво". ЦСКА поведе на Локомотив Пловдив, но "смърфовете" успяха да изравнят в самото начало на второто полувреме. ЦСКА отбеляза и втори гол в края на мача, но той беше отменен. При дузпите футболистите на Локомотив пропуснаха 2 удара, а тези на ЦСКА само 1. Така "черно-белите" загубиха финала.

