Черешова задушница ще напомни за щастливото минало на 3 зодии

След броени дни идва и втората задушница за годината – Черешова задушница, която се пада на 30 май. В българската православна традиция това е ден за помен на починалите, за молитва, за раздаване и за спомен, а името ѝ идва от сезона на черешите и от обичая те да се носят за помен. Но припомнянето на миналото невинаги трябва да ни натъжава, защото има спомени, които не тежат, а светят, и именно те ни помагат да си спомним кои сме били, кога сме били истински щастливи и как можем отново да си върнем онази вътрешна светлина.

За някои зодии краят на май ще донесе точно такова усещане – не тъга по отминалото, а благословена среща с едно щастливо време, което ще се превърне в опора за бъдещето. Миналото при тях няма да бъде рана, а нежно напомняне, че щастието вече е било част от живота им и значи може да бъде и отново.

Близнаци

Близнаците ще усетят Черешова задушница като момент, в който нещо старо и светло ще се върне в мислите им не за да ги нарани, а за да им напомни колко естествено умеят да бъдат радостни, когато живеят с отворено сърце. Възможно е спомен за човек, за разговор или за един по-безгрижен период да се появи точно тогава, когато са започнали да мислят, че животът е станал прекалено сериозен и прекалено натоварен. Именно този спомен ще им покаже, че някога са били щастливи не защото всичко е било съвършено, а защото са умеели да приемат хубавото без страх и без излишно съмнение.

Черешова задушница ще ги върне към едно щастливо минало, което няма да ги натъжи, а ще ги събуди за онзи по-лек, по-жив и по-ведър начин на съществуване, който напоследък сякаш са оставили на заден план. Така за Близнаците миналото ще се превърне не в повод за носталгия, а в доказателство, че радостта е нещо, което те вече познават и могат да изберат отново. Именно затова краят на май ще им донесе положителна емоция, която ще ги тласне към едно много по-светло бъдеще.

Везни

Везните ще почувстват този ден по по-тих, но много дълбок начин, защото при тях споменът за миналото ще дойде като вътрешно успокоение и като връщане към момент, в който са се чувствали истински на мястото си. Може да си припомнят човек, дом, жест или период, в който всичко е било много по-просто и същевременно много по-красиво, а точно тази простота ще ги трогне най-силно. Вместо да се натъжат, те ще разберат, че щастието не е нещо далечно и непостижимо, а състояние, до което вече са стигали и което могат отново да изградят в живота си.

Черешова задушница ще им помогне да погледнат назад не с болка, а с благодарност, защото ще им напомни, че хармонията някога е била тяхна реалност и значи не е изгубена завинаги. Това ще превърне миналото в упование, а не в тежест, и ще им даде сили да вървят напред с по-малко страх и с повече доверие към доброто. Така за Везните краят на май ще стане време, в което един стар спомен ще освети пътя към много по-спокойно и щастливо бъдеще.

Козирог

Козирозите ще преживеят Черешова задушница като дълбоко, но благотворно връщане към време, в което са били по-близо до истинската си същност, отколкото са сега сред всички задачи, отговорности и натрупани грижи. Те могат да си спомнят човек, който някога ги е подкрепял безусловно, или период, в който са били по-спокойни, по-чисти в намеренията си и по-малко разделени между дълга и сърцето.

Именно този спомен ще им покаже, че щастието не се измерва само с резултати и постижения, а и с онова вътрешно чувство за смисъл, което понякога губят, докато се стремят към стабилност. Черешова задушница няма да ги натъжи, а ще ги накара да се спрат за миг и да си кажат, че е време отново да допуснат топлината, която някога са имали в живота си. По този начин миналото ще стане за тях не бреме, а доказателство, че вече са живели в по-светъл вътрешен свят и могат да се върнат към него, макар и по нов начин. Така Козирогът ще получи в края на месеца не просто спомен, а ориентир как отново да бъде щастлив.

Не случайно задушниците са дни, заредени с толкова силна енергия. Те събират в себе си памет, обич, благодарност и онова особено усещане, че миналото не е изчезнало, а продължава да говори на сърцето ни по свой тих начин. За Близнаци, Везни и Козирог Черешова задушница на 30 май няма да бъде ден на тежка тъга, а на светъл спомен, който ще им напомни, че щастието вече е било част от живота им и може да бъде отново. Именно затова такива дни не оставят никого равнодушен.