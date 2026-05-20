Спорт:

40 години по-късно: Асън Вила се качи на европейския връх, след като победи безидеен Фрайбург на финала в Лига Европа

20 май 2026, 23:57 часа 2304 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
На 20 май имахме възможността да наблюдаваме вълнуващия финал на втория по значимост европейски клубен турнир - Лига Европа. Английският Астън Вила, който и преди е печелил злато на Стария континент, премери сили с немския Фрайбург, който досега не е печелил нито един голям трофей. В крайна сметка възпитаниците на Унай Емери, който е прочут с високата си успеваемост в Лига Европа, победиха убедително футболистите на Фрайбург, които не успяха да поддържат нивото на съперника си.

Астън Вила вкара 2 гола за 7 минути

Астън Вила показа превъзходството си още от началото на първото полувреме. Възпитаниците на Унай Емери владееха топката през 58% от времето, като това се отрази изключително много на играта на двата отбора. Фрайбург отправи едва 3 удара, 1 от които точен за цялата първа част. Юри Тилеманс откри резултата в 40-тата минута. само 7 минути по-късно Емилиано Буендия удвои аванса на Астън Вила. Бирмингамци имаха общо 9 удара през първото полувреме.

Морган Роджърс

Второто полувреме също беше за Астън Вила

Второто полувреме започна така, както завърши първото. Астън Вила беше настъпателен въпреки двата си гола аванс, а Фрайбург не успя да издържи на натиска. Още в 57-ата минута младата звезда на "виланите" Морган Роджърс вкара третия гол в мача. До края на срещата Астън Вила успя да овладее събитията и не просто не позволи на съперника да организира нещо по-опасно. В крайна сметка повече голове не паднаха и бирмингамци спечелигха Лига Европа с класически резултат 3:0 срещу Фрайбург.

Лига Европа Астън Вила Фрайбург
Николай Илиев
