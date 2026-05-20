Живата легенда Димитър Илиев, след като изпусна дузпата: "Болно ми е, извиних се вече на момчетата"

20 май 2026, 23:31 часа

Локомотив Пловдив загуби финала за Купата на България след изпълнение на дузпи. Единият удар пропусна именно живата легенда и капитан на отбора Димитър Илиев. Той изпълни дузпата си в центъра на вратата и Фьодор Лапоухов улови топката. След края на срещата Илиев даде емоционално интервю, в което каза, че вече се е извинил на съотборниците си. Той защити съотборника си Запро Динев, който изпусна решаващата дузпа.

Димитър Илиев: "Извиних се вече на момчетата"

Ето какво каза Димитър Илиев: "Изключително равностоен и можехме дори да обърнем резултата. При дузпите може би те са били малко по-спокойни. Този, който трябва да поведе отбора подвежда. Извиних се вече на момчетата. Болно ми е, че виждам сълзи в очите им. Ще имат още много страдания, но и радости. Предишните издания на Купата са ми носили голяма радост, сега болка.

Димитър Илиев

"Чувствам се отговорен"

Медалът има две страни. Запро е един от най-добрите изпълнители на тренировка, но дузпите са лотария. Чувствам се отговорен и съжалявам, че този път се прибираме без купа". Димитър Илиев влезе в игра в продълженията. Той замени звездата на Локомотив Пловдив Каталин Иту в 98-ата минута. Нападателят изпълни първата дузпа за "смърфовете", но пропусна. След това и капитанът на ЦСКА Бруно Жордао направи същото. Но при петите удари Динев също не успя да вкара. Джеймс Ето'о отбеляза и спечели Купата на България за ЦСКА.

Купа на България Димитър Илиев Локомотив Пловдив
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
