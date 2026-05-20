Спорт:

Мохамед Брахими: "Победата е за мен, за Димитър Пенев и Джони Велинов"

20 май 2026, 23:42 часа 1665 прочитания 0 коментара

От началото на годината, ЦСКА преживя големи трагедии извън терена. Още в началото на януари почина легендата не само на "армейците", а и на българския футбол Димитър Пенев. Няколко месеца по-късно го последва и великият вратар Георги Велинов. На 20 май ЦСКА спечели Купата на България след изпълнение на дузпи срещу Локомотив Пловдив. В интервю след края на срещата, пред колегите от "dsport", един от най-важните играчи на "червените" Мохамед Брахими посвети купата на двете легенди.

Мохамед Брахими: "Победата е за мен, за г-н Пенев и Джони Велинов"

Ето какво каза Мохамед Брахими: "Аз съм много щастлив. Победата е за мен, за г-н Пенев и Джони Велинов, защото те са големи легенди в ЦСКА и тази година беше много трудно за феновете, за хората от първи ден досега, до края на мача беше много стрес и сега имам много емоции в сърцето. Направих всичко с отбора, с щаба да бъда готов. Играх с тази контузия, ще видим после какво имам, сега ме боли малко, но всичко е наред. Най-важното е победата на ЦСКА".

Още: Христо Янев: "За мен ЦСКА е всичко!"

Мохамед Брахими

Мохамед Брахими се превърна в основна фигура в ЦСКА

Самият Мохамед Брахими беше на косъм да не спечели Купата на България с ЦСКА. Преди зимната пауза и подготовката на отбора, той изглеждаше като сигурен изходящ трансфер за "червените". Но по време на лагера, крилото показа добра игра и старши треньорът Христо Янев му даде шанс. През втория полусезон Брахими се превърна в един от най-важните футболсити на ЦСКА, като в някои от последните мачове на отбора в Първа лига, именно той вкара победните голове.

Още: Синът на Валентин Илиев: "Помислих си за баща ми... Тате, това е за дядо!"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Пенев ЦСКА Купа на България Георги Велинов Мохамед Брахими
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес