Мохамед Брахими: "Победата е за мен, за Димитър Пенев и Джони Велинов"

От началото на годината, ЦСКА преживя големи трагедии извън терена. Още в началото на януари почина легендата не само на "армейците", а и на българския футбол Димитър Пенев. Няколко месеца по-късно го последва и великият вратар Георги Велинов. На 20 май ЦСКА спечели Купата на България след изпълнение на дузпи срещу Локомотив Пловдив. В интервю след края на срещата, пред колегите от "dsport", един от най-важните играчи на "червените" Мохамед Брахими посвети купата на двете легенди.

Мохамед Брахими: "Победата е за мен, за г-н Пенев и Джони Велинов"

Ето какво каза Мохамед Брахими: "Аз съм много щастлив. Победата е за мен, за г-н Пенев и Джони Велинов, защото те са големи легенди в ЦСКА и тази година беше много трудно за феновете, за хората от първи ден досега, до края на мача беше много стрес и сега имам много емоции в сърцето. Направих всичко с отбора, с щаба да бъда готов. Играх с тази контузия, ще видим после какво имам, сега ме боли малко, но всичко е наред. Най-важното е победата на ЦСКА".

Мохамед Брахими се превърна в основна фигура в ЦСКА

Самият Мохамед Брахими беше на косъм да не спечели Купата на България с ЦСКА. Преди зимната пауза и подготовката на отбора, той изглеждаше като сигурен изходящ трансфер за "червените". Но по време на лагера, крилото показа добра игра и старши треньорът Христо Янев му даде шанс. През втория полусезон Брахими се превърна в един от най-важните футболсити на ЦСКА, като в някои от последните мачове на отбора в Първа лига, именно той вкара победните голове.

