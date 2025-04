Археолози откриха следи от битката между цар Йосия и фараона Нехо при Армагедон

Археологически разкопки на древния обект Мегидо в Северен Израел, известен още като Армагедон, са разкрили значително количество египетска керамика от VII век пр.н.е., която потенциално предоставя първите физически доказателства за битката между юдейския цар Йосия и египетския фараон Нехо, документирана в библейските Втора книга Царства и Летописи.

Екип от израелски археолози, ръководен от проф. Израел Финкелщайн от университета в Хайфа и д-р Асаф Клейман от университета „Бен Гурион“, подробно описва своите открития в две академични статии, публикувани по-рано тази година. Безпрецедентното количество египетски керамични съдове, открити в Мегидо, предполага значително египетско военно присъствие на мястото през периода, когато се твърди, че се е състояла библейската битка, пише Аrkeonews.

„Мегидо е единственото място в Израел и съседните страни, споменато в Библията и във всички велики записи на древния Близък изток“, отбелязва проф. Финкелщайн, подчертавайки историческото значение на мястото.

Библейският разказ във 2 Летописи и 2 Царе описва как цар Йосия, владетел, който се стремил да възстанови праведните практики в Юдея, се изправил срещу фараона Нехо, докато египетският цар потеглял срещу асирийците. Последвалата битка при Мегидо довежда до смъртта на Йосия (2 Летописи 35:20-22; 4 Царе 23:29).

Тел Мегидо – мястото на Армагедон. AVRAM GRAICER / CC BY-SA 3.0

Д-р Клайман, ръководил проучванията, подчертава дългогодишното подозрение за египетска крепост в Мегидо в края на VII век пр.н.е., до голяма степен основано на библейския разказ за гибелта на Йосия там. Неотдавнашните открития на египетска керамика, включително купи за сервиране, съдове за готвене и делви за съхранение, предлагат осезаема подкрепа за този исторически контекст. Суровият характер и голямото количество на такива съдове предполагат, че са били донесени от армия, а не чрез търговия.

Добавяйки още един слой интрига, разкопките разкрили и значително количество керамика от Източна Гърция, датирана между 630 и 610 г. пр.н.е. Тази времева рамка съвпада с предполагаемата дата на битката между Йосия и Нехо (609 г. пр.н.е.). Финкелщайн и Клайман предполагат, че тези гръцки керамични изделия може да показват наличието на гръцки наемници, които са се сражавали заедно с египтяните.

„Знаем за такива наемници на служба в Египет от онова време както от гръцки, така и от асирийски текстови източници“, обяснява Финкелщайн.

През 605 г. пр.н.е. египетските сили се сражават с вавилонците в битката при Каркемиш, подпомогнати от останките от армията на бившата Асирия, но търпят поражение.

Интересно е, че тези гръцки наемници биха могли да се свържат и с библейския разказ за Гог. Финкелщайн предполага, че някои учени вярват, че Гог в Библията може да се отнася до Гигес, царят на Лидия в Западна Анатолия, който според асирийски записи е изпращал наемници да служат в египетската армия през VII век пр.н.е. Фигурата на Гог е изобразена в еврейската Библия като враг на Израел (Езекиил 38-39) и по-късно като съюзник на Сатана в книгата Откровение, в есхатологичната битка при Армагедон.

Финкелщайн спекулира с възможна теологична връзка: „Може би теологичната идея зад това е, че спасител от рода на Давид ще се завърне на мястото, където е умрял последният и най-праведен Давидов цар [Йосия].“

Последните находки са особено значими, като се има предвид историята на разкопките в Мегидо, които са започнали в началото на ХХ век. Внимателната работа на настоящия екип в „Зона X“ разкрила останки от сграда от VII век пр.н.е. с богата колекция от керамика, включително не само египетските съдове, но и местно произведена керамика в асирийски стил и дори фрагмент от юдейски съд за готвене, което предполага сложна социална структура по онова време.

Смъртта на цар Йосия. Francesco Conti / Public Domain

Д-р Клайман подчертава неочакваното оцеляване на тези древни слоеве: „Намирането на непокътнати останки от асирийския период в Мегидо винаги е било моя страст, тъй като се смяташе, че тези останки са били напълно премахнати от експедицията, работила на мястото в началото на ХХ век.“

Въпреки че няма небиблейски доказателства, които да потвърждават пряко съществуването на цар Йосия, д-р Клайман твърди, че съществуването му е широко прието в библейските и историческите изследвания, отбелязвайки повишената грамотност на епохата и съвременната документация. Доказателства за присъствието на фараона Нехо в Леванта се намират и във вавилонските хроники и други библейски текстове.

Освен това изследванията на д-р Клайман показват, че не всички членове на Десетте изгубени колена на Израел са били прогонени през VII век пр.н.е., тъй като непрекъснатото производство на керамика в местен стил в Мегидо показва, че значително местно население е съществувало под асирийско управление.

Гог и Магог обсаждат Града на светиите. Неизвестен автор / Public Domain

Продължаващата археологическа работа в Мегидо продължава да хвърля светлина върху този ключов исторически и потенциално библейски значим обект, свързвайки текстови сведения с осезаеми артефакти от миналото.

Откритията в Мегидо не само осветяват критичен момент в библейската история, но и допринасят за продължаващия диалог относно пресечната точка на археологията, историята и писанията. Докато изследователите се задълбочават в миналото, обектът продължава да разкрива своите тайни, предлагайки поглед към сложността на древния живот и разказите, които са оформили нашето разбиране за историята.

Резултатите от изследването са публикувани в Scandinavian Journal of the Old Testament.