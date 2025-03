Археолози потвърдиха библейския разказ за битка при Армагедон

Нови археологически доказателства от древния град Мегидо в Северен Израел – мястото на последната битка при Армагедон в Книгата Откровение – подкрепят библейската история за израелски цар и египетски фараон, които се сблъскват там преди повече от 2600 години, съобщават изследователите.

Според еврейската Библия и християнския Стар завет, които съдържат донякъде различни колекции от древни еврейски писания, юдейският цар Йосия се изправя лице в лице със силите на египетския фараон Нехо II при Мегидо през 609 г. пр.н.е., в това, което библейската Книга на летописите описва като епичен сблъсък, който предвещава окончателния конфликт между Бог и Сатаната. Сега анализът на фрагменти от древна керамика, открита в Мегидо, показва, че селището наистина е било заето от египтяните през VII век пр.н.е., казва Израел Финкелщайн, археолог от университета в Хайфа и университета в Тел Авив, който ръководи експедицията.

Ябълката на раздора

В статия, публикувана в The Scandinavian Journal of the Old Testament, Финкелщайн и колегите му представят резултатите от изследването на голям брой фрагменти от египетска керамика, открити заедно с фрагменти от гръцка керамика в слой, датиращ от края на VII век. Това е било време, когато египетските командири често разчитали на гръцки наемници, за да запълнят празнините във военната сила, особено когато очаквали проблеми.

Археолозите определили произхода на фрагментите, като изследвали техните стилистични изпъкналости и вида на глината, която била използвана за производството им. Фрагментите подкрепят библейските разкази за египетските сили, които са били разположени в Мегидо по време на управлението на Йосия (въпреки че находките не доказват пряко, че Йосия е участвал в битката или че дори е имало битка, като последното е ябълка на раздора от години).

Ако е бил там, както се съобщава в Библията, не е ясно дали е бил ранен по време на битката срещу египтяните при Мегидо, или е бил екзекутиран заради противопоставянето си на фараона. Смъртта на Йосия по-късно се казва, че предсказва падането на Йерусалим през 586 г. пр.н.е. от нововавилонците начело с Навуходоносор II, които разрушават Първия храм (Храма на Соломон) и принудително изследват жителите на Юдея във Вавилон.

Бягството на затворниците (1896) от Джеймс Тисо; изгнанието на евреите от Ханаан във Вавилон. James Tissot / Public Domain

Археологът Асаф Клейман от университета „Бен-Гурион“, съавтор на изследването, казва пред Live Science, че сблъсъкът между юдейския и египетския цар е описана по различен начин в два различни раздела на Библията.

„Събитието Йосия – Нехо при Мегидо през 609 г. пр.н.е. е описано в Библията два пъти: като екзекуция в кратък хронистичен стих в Царе и като решаваща битка в Летописи“, казва той.

Книгата на царете е написана близо до времето на събитията, докато Книгата на летописите е съставена векове по-късно, така че разказът в Книгата на царете може да е по-надежден, казва Клейман.

Разкопките в Мегидо продължават от около век и изследователите са открили повече от 20 археологически слоя през този период. Слоят с фрагменти от египетска и гръцка керамика, описан в последното проучване, е сред няколко слоя, които датират от 732 г. пр.н.е. или по-късно, когато според историческите документи Мегидо е бил завладян от новоасирийците при цар Тиглатпаласар III. Според Библията северното Израилско царство е превзето от новоасирийците десетилетие по-късно, след което 10-те племена на Израел (10-те изгубени колена) са изгонени от територията.

Битка или екзекуция

Има спор сред учените дали срещата между Йосия и Нехо при Мегидо през 609 г. пр.н.е. всъщност е била битка, или Нехо просто е екзекутирал своя васал Йосия там като наказание за неподчинение. Въпреки че Библията не казва, че южното царство Юдея е било превзето от Египет по това време, историческите и археологическите записи показват, че силата на новоасирийците в региона е намаляла бързо след пристигането на египтяните през 630 г. пр.н.е.

Историкът Джейкъб Райт, професор по еврейска Библия в университета Емори, който не е участвал в изследването, казва, че Йосия може да е пътувал от Йерусалим до Мегидо, за да отдаде почитта си на Нехо, но е бил екзекутиран там по неясни причини. Райт отбеляза, че в Книгата на царете се казва само, че Йосия е пътувал до Мегидо и е бил „убит” там, без да се споменава битка. Последното се споменава изключително в Книгата на летописите, която е съставена век след въпросните събития.

Авторите на новото изследване също не са сигурни относно обстоятелствата, довели до убийството на Йосия. Според Финкелщайн Йосия е смятан за изключително благочестив и благороден цар и че шокът от новината за смъртта му вероятно е изиграл роля в пророчествата, които твърдят, че Мегидо ще бъде мястото на Армагедон (последния апокалипсис). Вероятно е имало смисъл от древна гледна точка да се определи мястото, където се е случило убийството на Йосия, като мястото, където силите на доброто и злото (или Бог и Сатаната) ще се изправят една срещу друга в края на времето.

Засега това, което може да се каже със сигурност, е, че египтяните са окупирали Мегидо по времето, когато Йосия се е срещнал с Нехо, което е значително откритие и частично подкрепя библейските разкази за древни събития.

Източник: Ancient Origins