Използването на олово в Древен Рим помрачило интелекта на неговите граждани

Преди две хиляди години Римската империя кипяла от активност. Пътищата се простирали като артерии, свързващи далечни провинции. Мините носели съкровища, заровени дълбоко в земята, а пещите работели неуморно, за да превърнат сребърната руда в монети. Но скрита в тази индустриална епоха на Античността е отрова, която тихо оформя съдбата на Рим: олово.

Изследователите предполагат, че замърсяването на въздуха с олово е било толкова разпространено по време на разцвета на Римската империя, че може да е понижило средния коефициент на интелигентност на европейците с 2,5 до 3 пункта. Това изумително откритие било направено, след като учените открили доказателства за жертвите на оловото чрез анализиране на гренландски ледени ядра – древни времеви капсули на земната атмосфера.

„Тази пластова торта се изгражда година след година от историята на околната среда“, обяснява Джо Макконъл, климатолог в Института за изследване на пустинята в Невада и водещ автор на изследването.

Неговият екип пробил дълбоко ледената покривка на Гренландия, извличайки дълги цилиндри от лед. Те разкрили пикове на замърсяване с олово, съответстващи на икономическите етапи на Рим.

Тежка цена за ума и тялото

За да секат своите монети, римляните разтопявали богати на олово минерали като галенит, освобождавайки значителни количества олово във въздуха. За всяка унция извлечено сребро се отделяли хиляди унции олово. Това замърсяване, носено от атмосферните течения, оставило своя отпечатък дори върху ледената покривка на Гренландия. „На практика никой не го е избегнал“, казва Макконъл.

Живеещите в близост до мини в Иберия (съвременна Испания) поемат основната тежест, но изследването разкрива, че ефектите от оловото се усещат в цялата империя. Според учените повече от 500 килотона олово са изпуснати в атмосферата по време на близо 200-годишния разцвет на Римската империя.

Ледено ядро, извлечено от ледената покривка на Гренландия, което след това е било използвано за откриване на нивата на олово в атмосферата по време на римската епоха. Joseph McConnell

Оловото е мощен невротоксин без безопасно ниво на експозиция. Дори ниските концентрации са свързани с когнитивен спад, репродуктивни проблеми и проблеми с психичното здраве.

Веднъж погълнат или вдишан, този токсичен метал се маскира като калций или други основни минерали, преминавайки покрай биологичните защити, и попада в мозъка. Там започва своята бавна работа на саботаж. За деца, чиито мозъци са в процес на бърз растеж и реорганизация, ефектите могат да бъдат дълбоки. Оловото пречи на образуването на синапси – малките връзки, които позволяват на невроните да комуникират. То нарушава миелинизацията – процеса, чрез който нервните влакна се изолират, за да ускорят сигналите. То дори уврежда невротрансмитерите – химикалите, които пренасят съобщения от един неврон към друг. Резултатът е мозък, който се бори да обработва информацията ефективно.

Появяват се и промени в поведението, което усложнява проблема. Децата с по-висока експозиция на олово често се борят с дефицит на вниманието и емоционална регулация – проблеми, които допълнително възпрепятстват ученето. Тези ефекти се отразяват навън, оказвайки влияние върху академичните постижения и дългосрочния успех.

„Намаляването на коефициента на интелигентност с 2 до 3 пункта не звучи много“, казва съавторът на изследването Нейтън Челман, „но когато го приложите към по същество цялото европейско население, това е голяма работа.“

Оловото не било само във въздуха. Римляните широко използвали олово в ежедневието си, от водопроводните системи – оттам и терминът водопровод, който произлиза от латинското plumbum за олово – до съдове за готвене и подсладители за вино.

Историците отдавна обсъждат ролята на водещата роля в упадъка на Рим. Империята вече се борела с епидемии, политическа нестабилност и икономически борби, но това изследване добавя тежест към теорията, че замърсяването с олово усложнява нейните проблеми. „Напълно съм убеден, че оловото е един от факторите, допринесли за упадъка на Римската империя“, казва пред NBC News д-р. Брус Ланфеър, професор по здравни науки в университета „Саймън Фрейзър“. „Но това е бил само един фактор. Никога не е само едно нещо.“

Уроци от наситения с олово въздух на историята

Рим не е изобретил добива на руда, нито практиката наистина е изчезнала след падането на империята, така че може да се очаква, че замърсяването с олово (и неговите неблагоприятни ефекти) е постоянна заплаха от хиляди години. Настъпването на индустриалната революция бележи драматично увеличение на емисиите на олово. Индустриалните дейности, по-специално топенето на метали и изгарянето на въглища, отделяли значителни количества олово в атмосферата в сравнение с разцвета на Рим.

Учен подготвя надлъжните проби от ледено ядро ​​за измервания на олово с висока разделителна способност. Jessi LeMay/DRI

През ХХ век оловният бензин създава безпрецедентен скок в атмосферното олово, с нива на замърсяване, 40 пъти по-високи от тези по време на Римската империя. Оловото от автомобилните емисии се утаява в почвата и водите, което води до повишени нива на олово в кръвта сред населението по света. Законът за чист въздух от 1970 г. значително намалява това излагане, но замърсяването с олово все още е основен проблем в целия свят.

Изследване от 2021 г. е установило, че около половината от децата в развиващите се страни са изложени на много високи нива на олово. Най-малко 1,5 милиона души умират годишно от сърдечносъдови заболявания, причинени от отравяне с олово, което налага глобални разходи от около 6 трилиона долара годишно.

Проучване в Нова Зеландия е установило, че децата с високи нива на олово в кръвта имат IQ, с 5,8 точки по-ниско от тези с ниски нива на олово в кръвта.

„Тъй като замърсяването с олово намаля през последните 30 години, за епидемиолозите и медицинските експерти става все по-очевидно колко лошо е оловото за човешкото развитие“, казва Макконъл.

Римският случай обаче подчертава как индустриалната дейност отдавна е преплетена с човешкото здраве. „Това е най-ранният недвусмислен пример за човешкото въздействие върху околната среда“, добавя Макконъл.

Изследването е публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences.