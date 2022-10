Как през 1984 г. учени ядоха яхния от бизон на 50 000 години

През 1979 г. златотърсачи правят находката на живота си близо до Феърбанкс, Аляска. Но това, което открили в замръзналата тундра, изобщо не било злато, а замразено и удивително добре запазено животно от последния ледников период. Притеснен, че ще се разложи, Дейл Гътри, тогава професор и изследовател в университета, решил незабавно да изкопае съществото. Но ледената околна среда направила това истинско предизвикателство. Затова Гътри отрязал каквото можал и го замразил отново.

По-късно бизонът бил пренесен и изследван в Университета на Аляска и първоначално се смятало, че е на около 36 000 години. По-нови оценки обаче показали, че животното е живяло преди най-малко 55 000 години.

Такива находки на замръзнали животни от последната ледникова епоха са редки, но не и нечувани, и винаги предоставят несравним поглед в историята, както обяснява списание Smithsonian. В случая със замразеното древно животно, открито в Аляска, някои се запитали какъв може да е вкусът на животното след хиляди години дълбоко замразяване? През 1984 г. Гътри решил, че би искал да разбере, и поканил няколко приятели да опитат с него, пише Atlas Obscura.

Синьото бебче

Животното, открито от златотърсачите и изложено сега в Музея на Севера на Университета в Аляска, е степен бизон от ледниковата епоха и свидетелствата сочат, че е бил убит от вече изчезналия американски лъв от ледниковата епоха, Panthera leoatrox. След като било изкопано, върху животното е открито синьо вещество, подобно на тебешир – страничен продукт на фосфора от животинската тъкан при среща с желязото в почвата – и поради тази причина създанието било наречено „Синьото бебче“.

Таксидермистът Ерик Гранквист и древното животно (The University of Alaska / Museum of the North)

Идеята за вкусване на бързо замразено месо не е уникална за изследователите от Аляска, сочи статия от 2019 г. на The Atlantic. Палеонтологът Дейл Гътри казва, че екипът му чул за руски учени, които разкопавали бизони и мамути. Тези находки били достатъчно добре замразени и годни за консумация по време на откриването им точно като Синьото бебче, с текстурирана мускулна тъкан и запазени мазнини и костен мозък. „Така че решихме: „Знаете ли какво можем да направим? Да си сготвим яхния с този бизон“, казва Гътри.

Ястието, което Гътри решил да сготви, било яхния от малко месо, отрязано от врата на Синьото бебче. Месото ухаело леко на говеждо, след като най-накрая се размразило. Според Гътри то имало и аромат на пръст, смесен с аромат на гъби. Месото било приготвено със зеленчуци и подправки, с чесън, лук и картофи. Около дузина души присъствали на вечерята, както пише Гътри в книгата си от 2013 г. Food History Almanac.

Като цяло яхнията с древното месо имала „добър вкус“ и никой на вечерята онази вечер не се разболял, след като хапнал от ястието от ледниковия период. Както казва Гътри, „вкусът беше малко подобен на това, което бих очаквал, с лек привкус на кал... Но не беше толкова лошо“. През 2021 г. съпругата на Гътри, Мери Гътри, която опитала яхнията онази вечер, си припомня в Every Little Thing Podcast: „Беше добра яхния.“

