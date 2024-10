Заснеха куче да скита на върха на една от пирамидите в Гиза (ВИДЕО)

Парапланерист случайно засне куче да скита на Голямата пирамида в Гиза в Египет. За случая пише Анадолската агенция, споделейки кадрите, направени в началото на седмицата, станали популярни в социалните мрежи.

Алекс Ланг се издигаше над 455-футовата Голяма пирамида, най-голямата от трите в египетската Гиза, когато забеляза движение на върха й, допълва Daily Mail.

🔼 A viral footage shot by a paraglider shows a dog on top of the Great Pyramid of Giza, capturing the attention of viewers worldwide pic.twitter.com/w1qgBfJnzt