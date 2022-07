Кои са били келтските жреци друиди?

Почти всичко, което Юлий Цезар пише за друидите, се основава на слухове и устни преразкази на представители на келтските племена. Според Цезар друидите били свещеници, които извършвали жертвени ритуали и се занимавали с въпроси на религията, уреждали спорове и били съдии, както и учители.

Магьосникът Мерлин от легендите за крал Артур понякога е представян като друид. iStock

По думите на Цезар всички хора трябвало да се подчиняват на заповедите на друидите, а тези, които не се подчинявали, били подлагани на тежки наказания. Друидите били ръководени от свой представител с много голяма власт. Ако след смъртта на този лидер сред друидите не бивал открит незабавно достоен заместник, тогава всеки друид имал право да издигне своята кандидатура и дори да участва в дуел с други кандидати, за да покаже своето превъзходство.

Друидите се занимавали с изучаването на древните знания, науките за природата, за боговете, а също така изучавали астрономия. Освен това друидите били пазители на древни предания и героични епоси, които устно предавали на младите. Писмеността била извън закона, за да не се разпространи тайно знание сред другите хора.

Илюстрация от XVIII в. на чучело, описвано от Цезар като форма на човешки жертвоприношения, извършвани от друдите. Thomas Pennant; cropped by Beyond My Ken / Public Domain

Според Цезар древните келти били много суеверни хора и често се обръщали към друидите, когато били болни или заплашени от друга опасност. Членовете на племето молели да се принесе човек в жертва на боговете, за да избегнат заплаха за живота си. Цезар твърди, че за това били създавани големи чучела, изплетени от лози, в които влизали хора, а след това били изгаряни.

Според записките на гръцкия историк Диодор Сицилийски друидите предсказвали бъдещето на членовете на племето чрез кръвта на принесени в жертва животни. Що се отнася до човешките жертвоприношения, историкът отбелязва, че друидите забивали нож в гърдите на човек и чакали, докато той умре от загуба на кръв. Друидите предсказвали бъдещето и с човешка кръв.

Ритуален танц на друиди. iStock

По време на написването на съчиненията през 55 г. пр.н.е. Юлий Цезар смятал, че друидите като съсловие са се появили на Британските острови. Според други римски източници друидите били изгонени от Европа към 30 г. сл.н.е. и продължили да процъфтяват в Британия до 43 г. сл.н.е., когато започнало римското нашествие на тази територия. Според римския историк Тацит друидите, останали в Британия, били съкрушени в битка на територията на днешен Уелс през 60 г. сл.н.е.

„Това беше огромна войска от мъже и жени със страховит вид. Сред тях бяха и друидите, които се обръщаха към своите богове и отправяха проклятия към римските войници. Първоначално те изплашиха много римляните, но след това римските войници продължиха напред и смазаха всяка съпротива. Всички свещени горички на друидите бяха унищожени", пише Тацит.

Римски войници убиват друиди и подпалват горичките им. Thomas Pennant / National Library of Wales / Public Domain

Друидите, останали в Ирландия, които римляните не успели да унищожат, са известни от различни древни приказки и легенди. С появата на християнството ролята на друидите в обществото рязко намаляла и те започнали да се смятат просто за магьосници или историци и пазители на легенди. Постепенно друидите останали само в митовете и приказките.

