Крилат демон е открит върху каменен печат от времето на Йеремия

Когато Еремия изговори на всичките люде всичките думи на Господа техния Бог, за които Господ техният Бог го бе пратил при тях, – всички тия думи, – тогава проговориха Азария Осаиевият син, Иоанан Кариевият син, и всичките горделиви мъже, като рекоха на Еремия: Лъжливо говориш ти. Господ нашият Бог не те е пратил да речеш: Не отивайте в Египет да пришелствувате там.

Йеремия 43:1-2

Зашеметяващ каменен печат от периода на Първия храм е открит в Йерусалим, носещ очарователен надпис с вълнуващи библейски връзки – може би дори свързани с драмата на разказа на Йеремия. В печата е издълбана фигура с крила, обрамчена от палеоеврейски надпис, който гласи: „Принадлежи на Йехоезер, син на Хошаяху“.

„Изключително редкият и необичаен“ каменен печат, намерен по време на разкопки по южната стена на Храмовия хълм в Археологическата градина Дейвидсън, е представен от Израелския орган по антиките (IAA) и Фондация „Градът на Давид“.

„Печатът, изработен от черен камък, е един от най-красивите, откривани някога при разкопки в древен Йерусалим, и е изпълнен на най-високо художествено ниво“, казват д-р Ювал Барух и Навот Ром, директори на разкопките.

Този печат добавя още една находка към онези, които свидетелстват за библейски личности, живели в Йерусалим по време на библейските царе преди вавилонското изгнание.

На печата е пробит отвор за връв, което позволява да се носи около врата. Артефакти като този са били използвани за подпечатване на юридически документи. Според някои те може да са служили и като амулети.

В Йерусалим са открити стотици глинени отпечатъци, наречени були. Много по-рядко е да се разкрият истинските каменни печати, които са направили отпечатъците.

На печата е изобразен крилат джин или демон в стила на Неоасирийската империя. Според археолозите този символ демонстрира влиянието на асирийците в региона през VIII и VII век пр.н.е.

Изображението е „изобразено в профил... с крила, облечено в дълга раирана роба. Фигурата има дълги къдрици, покриващи тила, а на главата има шапка или корона. Фигурата повдига една ръка напред, с отворена длан; може би за да подскаже някакъв обект, който държи“, казват от IAA.

„Това е изключително рядко и необичайно откритие“, каза археологът и асиролог от IAA д-р Филип Вукосавович, който е изследвал печата. „Това е първият път, когато крилат „джин“, защитна магическа фигура, е открит в израелската и регионална археология.“

Фигури на крилати демони, считани за вид защитен символ, са известни в неоасирийското изкуство от IX - VII век пр.н.е. Притежателят на печата най-вероятно е „избрал демон за отличителен знак на неговото лично клеймо.

„И все пак този Йехоезер също е бил привързан здраво към местната си идентичност и затова името му е написано на иврит, а името му е еврейско и принадлежи на юдейската култура“, добавя той.

„Фигурата на крилат мъж в различен неоасирийски стил е уникална и много рядка в глифичните стилове от късния период на Първия храм – добавя Барух. – Влиянието на Асирийската империя, която е завладяла целия регион, е очевидно тук.“

„Юдея като цяло и Йерусалим в частност по това време са били подчинени на хегемонията [авторитета] на Асирийската империя и са били повлияни от нея – реалност, отразена и в културни и художествени аспекти“, обяснява Барух.

Изследователите предполагат, че „първоначално изображението на демона се е появило [и] е било носено като амулет около врата от човек на име Хошаяху, който е заемал висока позиция в Юдейското царство“. Те също твърдят, че по-късно синът му Йехо’езер „наследява печата и след това добавя името си и името на баща си от двете страни на демона“.

„Името Йехо’езер ни е познато от Библията в неговата съкратена форма Йо’езер [или Йозер], един от бойците на цар Давид“, споменато в 1 Летописи 12:6, казват от IAA. Освен това името „Azar'iah ben Hosh'aya” [Азария, син на Хошая] се споменава в книгата на Йеремия, която изобразява събития, случили се през същия период, когато печатът е бил използван (Йер. 43:2). Hosh’aya е съкратената форма на Hoshʼayahu.

Преводът от иврит понякога е объркващ, отчасти защото писмената форма на ранния иврит не съдържа гласни. Те са били добавени по-късно, за да помогнат при произношението. Думите на иврит също понякога се съкращават, като в ayahu до aya.

Д-р Дъглас Петрович, професор в Библейския колеж Брукс, също предполага, че собственикът на печата „Йехоезер, син на Хошаяху“ е същата видна фигура „Азария, син на Хошая“ от Еремия 43:2. Той е един от тези, които отхвърлят пророчеството на Йеремия от Бог, че оцелелите от вавилонското нашествие в Йерусалим не трябва да се преместват в Египет.

Плачът на пророк Йеремия над руините на Йерусалим, 1880. Ilya Repin / Public Domain

… И така, нито Иоанан Кариевият син, нито един от всичките военачалници или от всичките люде, не послуша Господния глас да си останат в Юдовата земя.

Йеремия 43:4

Петрович обяснява, че палеоеврейският шрифт на печата „LeYahuʼazar ben Hoshʼayahu“ се превежда по следния начин:

Le – принадлежащ на

Yahu – Този-който-продължава-съществува

Azar – помогна

Ben – син на

Ayahu – Той-продължава да съществува

Hosh(a) – спаси

Според Петрович словоредът на иврит е доста гъвкав, така че двете половини на имената са взаимозаменяеми.

After I identified all of the letters on the Yahu-azar seal, I drew them electronically with PP, along with all of the visible parts of the iconography. The upper body of the genie is poorly preserved, and the crown is partially reconstructed from similar Assyrian images. Enjoy! pic.twitter.com/Z6b7zDRPWO