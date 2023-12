Пирамида на 27 000 години разгоря ожесточени спорове

Тези твърдения не са нови. Въпреки че бяха представени нови доказателства в подкрепа на твърдението, включително тестове за датиране, тази теза беше – може би не изненадващо – решително отхвърлена от основната научна общност. Защото изглежда, че тя опровергава идеята, че общество, изграждащо пирамиди, е съществувало в Индонезия или където и да е другаде преди края на последната ледникова епоха през 10 000 г. пр.н.е., пише Ancient Origins.

В наскоро публикуваната статия индонезийските изследователи представят тезата си, че четири слоя мегалитни каменни структури са изградени в продължение на много хиляди години. Това те направили на върха на несъществуващ вече вулкан, известен като Гунунг Паданг, който се намира в скалистата и хълмиста местност на Западна Ява.

Изследователският екип е ръководен от д-р Дани Хилман Натавиджаджа от Индонезийския изследователски център за природни бедствия, Национална агенция за изследвания и иновации (BRIN). Доказването, че каменните образувания в Гунунг Паданг са построени от отдавна изчезнала цивилизация от ледниковия период, е дългогодишна страст за д-р. Натавиджаджа. В този процес усилията му го превърнали в гръмоотвод за критики от академици, които отхвърлят идеите му.

Няма спор, че горните два слоя в Гунунг Паданг включват скални колони, стени, пътеки и пространства, които са били изградени. Но общоприетото мнение е, че по-дълбоките „структури“ са естествени скални образувания, създадени от минала вулканична дейност и недокоснати от човешка ръка.

Ако алтернативната хипотеза е вярна, това би означавало, че е имало строители, работещи с тежки камъни в Индонезия много преди да има такива в Египет, където 4600-годишната пирамида на Джосер е най-древната в страната. Ако съществуваха, тези индонезийски пирамиди щяха да предшестват дори монументалните строители, създали най-старите известни мегалитни структури в света в Гьобекли Тепе в Турция приблизително през 9000 г. пр.н.е.

„Пирамидата се превърна в символ на напреднала цивилизация“, казва д-р Натавиджаджа в статия за неговото противоречиво изследване, публикувана от Nature. „Не е лесно да се строят пирамиди. Имате нужда от високи зидарски умения.“

Последното е вярно и е основна спорна точка, която други индонезийски изследователи (и чужди учени) бързо отбелязват, когато обсъждат хипотезата за индонезийската пирамида.

Д-р Лутфи Йондри, археолог от BRIN, отбелязва, че неговите изследвания показват, че хората са обитавали само пещери в района на Западна Ява преди между 12 000 и 6000 години. Йондри също така твърди, че никога не са се появявали свидетелства, които да сочат, че тези хора са притежавали напреднали зидарски умения.

Пренебрежителното отношение на д-р Йондри към идеите на неговия колега се споделя от повечето индонезийски археолози и геолози. Що се отнася до темата за индонезийските пирамиди, те са разпространили петиция, заклеймяваща изследването на д-р Натавиджаджа и държавната подкрепа за него през 2018 г.

Международното отхвърляне на най-новата версия на д-р Натавиджаджа е също толкова яростно, колкото и местната опозиция. „Изненадан съм, че [документът] беше публикуван такъв, какъвто е“, казва д-р Флинт Дибъл, археолог от Кардифския университет във Великобритания.

Въпреки че признава, че документът представя някои интригуващи данни, той настоява, че заключенията на изследването във връзка с предполагаемата индонезийска пирамида не са подкрепени от по-голямата част от представените доказателства. Това твърдение се повтаря от много други учени, които просто не могат да си представят как монументални каменни строители са могли да бъдат открити в Индонезия през 25 000 г. пр.н.е.

Кацнал на върха на древен вулкан, Гунунг Паданг се състои от пет стъпаловидни каменни тераси, подпорни стени и свързващи стълби. Между 2011 и 2014 г. д-р Натавиджаджа и колегите му са използвали георадар и техники за въглеродно датиране, за да идентифицират четири отделни слоя от скални образувания на мястото, всички от които според тях показват признаци на човешка модификация. Най-вътрешният слой е от втвърдена лава, за която изследователите твърдят, че е „прецизно изваяна“.

