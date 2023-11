25 000 години: Най-древната пирамида в света пренаписва историята

Ако сте мислили, че древните жители на Египет или Южна Америка са били първите, които са градили пирамиди, тогава помислете отново, защото нови изследвания показват, че най-ранният коничен паметник, направен от човека, може да е бил изграден в Индонезия още преди 25 000 години, пише IFL Science.

Известно като Гунунг Паданг, мястото преди това е било погрешно смятано за естествен хълм, но обширни теренни изследвания са разкрили, че цялата структура всъщност е построена от човешки ръце в продължение на няколко хилядолетия.

Radiocarbon dating has taken place at the Gunung Padang, the largest pyramid by mass on the Planet, according to the Independent Indonesian institute of sciences who say that the structure is dating to an unbelievable 27 THOUSAND Years Old.. The pyramid is 30 meters underground… pic.twitter.com/RvVpvaWD1S