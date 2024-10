Софи Търнър (Game of Thrones) е крадец на бижута в нов сериал по Epic Drama (ВИДЕА)

Известната британска актриса Софи Търнър, популярна с ролите си в Game of Thrones, „Х-Мен: Тъмният феникс“ и „Стълбището“, ще завладее отново публиката в Централна и Източна Европа с участието си в дългоочаквания драматичен сериал „Джоан“. С премиерата си по Epic Drama на 28 октомври от 22:00 ч., новият сериал се впуска във вълнуващия живот на може би най-известния крадец на диаманти във Великобритания, Джоан Ханингтън, известна като „Кръстницата“.

Поредицата е режисирана от носителя на награда BAFTA Ричард Лакстън („Крадецът, съпругата му и кануто“, „г-жа Уилсън“), който майсторски вдъхва живот на тази напрегната и емоционална история, развиваща се на оживения фон на Великобритания от 80-те години на 20-ти век - ера, дефинирана от смели модни тенденции, емблематична музика и културни промени.

Създаден и написан от сценаристката Ана Саймън („Змията от Есекс“, „г-жа Уилсън“), и Хелън Блек, която стои зад четвърти епизод, „Джоан“ е вдъхновен от завладяващата истинска история на Ханингтън, чиито дръзки подвизи оставят трайна следа в престъпния свят но Острова.

Видео за „Джоан“ по Epic Drama

Сериалът започва с Джоан Ханингтън, представена от актрисата Софи Търнър като пламенна, безкомпромисна жена на двайсет години. Докато е погълната от бурна връзка с жесток престъпник на име Гари, светът на Джоан се променя драматично, когато той трябва да бяга.

Възползвайки се от възможността да създаде нов живот за себе си и шестгодишната си дъщеря Кели, Джоан приема нови самоличности и се сблъсква с много интригуващи хора, като в крайна сметка се превръща в майсторски крадец на бижута. Това е пътуване в изследване на издръжливостта, саможертвата и яростната любов на майка, решена да осигури по-добро бъдеще за детето си.

Към Софи Търнър се присъединява звезден поддържащ актьорски състав, сред който са Франк Дилейн („Змията от Есекс“, Fear the Walking Dead) в ролята на Бойзи, лондонски търговец на антики със силен интерес към Джоан. Кристи Джей Къртис (Rise of the Footsoldier, Блудници) играе Нанси, по-голямата сестра на Джоан и служителка в салона, а Гършуин Юсташ младши (I May Destroy You, Top Boy) представя Алби, стар познат на Бойзи, който е започнал нов живот в Испания със съпругата си Вал, изиграна от Лора Ейкман (Арчи, Раздвоението).

Джак Грийнлийс (Страйк, Блудници), Алекс Блейк (Короната, Чернобил), Каролайн Фабер (Гранчестър, Берлинската гара) и Дороти Аткинсън (Златото, Стоунхаус).

Тази нова драматична поредица обещава силна комбинация от драма, трилър и носталгия, улавяйки същността на едно преобразяващо десетилетие, като същевременно разказва завладяващата история за стремежа на една жена за оцеляване и изкупление.

„Джоан“ е в шест части, които се излъчват по Epic Drama всеки понеделник от 22:00, с премиера на 28 октомври.

Видео 2 за „Джоан“ по Epic Drama

