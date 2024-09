VIASAT HISTORY в Сезона на тайните на Египет (ВИДЕО)

„Рамзес: великият владетел на Египет“, „Скритата гробница на Клеопатра“ и „Кралиците на Древен Египет“ са само част от заглавията в завладяващия нов сезон за едно от най-древните и мистични цивилизации в човешката история, който стартира по Viasat History – от 7 октомври, понеделник, всеки делничен ден от 21:00 часа.

Чрез уникален достъп до най-новите археологически открития, „Рамзес: великият владетел на Египет“ показва човека зад мита. Премиерата на шестте завладяващи епизода е на 7 октомври.

От древните градове Тапосирис Магна и Ефес до Гърция и Италия - и през морското дъно на Александрия – „Скритата гробница на Клеопатра“ с участието на Д-р Захи Хауас показва в четири части вълнуващо търсене на следи. От 21 октомври.

Не пропускайте и забележителния филм „Абу Симбел: нилските гиганти“ – на 15 октомври от 21:00 часа. Пълната програма на Viasat History е на www.viasathistory.bg

Рамзес: великият владетел на Египет

Премиера всеки делничен ден от понеделник 7 октомври в 21:00 ч.

Брой епизоди: 6 x 60 мин.

Жанр: Документален/ древна история/ експедиции/ археология/ наука

Оригинално заглавие: Ramses: The Great King of Egypt

Година: 2024

Възползвайки се от авангардни научни методи и с уникален достъп до най-новите археологически открития, този сериал показва човека зад мита и разкрива как през последните няколко хиляди години от могъщия Рамзес е останала само карикатура в резултат на собствената му пропаганда. Забележителният живот на фараона оживява в шест увлекателни епизода, които разказват за удивителното му и легендарно 67-годишно царуване, по време на което той превръща рухналата си империя в едно от най-могъщите царства на всички времена. Това завладяващо пътешествие включва компютърни реконструкции, невероятни кадри и информативни коментари от експерти ентусиасти, които вдъхват живот на древния Египет както никога досега и същевременно разкриват най-мрачните тайни и лъжи на Рамзес.

Възходът на диктаторите

Премиера от понеделник 21 октомври в 22:00 ч.

Брой епизоди: 6 x 60 мин.

Жанр: Документален/ исторически/ военен/ биографичен/ политика и власт

Оригинално заглавие: The Rise of the Dictators

Година: 2024

Това е историята на фюрера Адолф Хитлер, „Ил дуче" Бенито Мусолини и вожда Йосиф Сталин. Как тези мъже стигат до абсолютна власт и как я използват, какви са думите и действията им? Разказвайки тяхната история, ние разглеждаме също начина, по който те са повлияли на следващите диктатори.

В продължение на шест тематични епизода този сериал изследва как диктаторите се издигат на власт. Ставаме свидетели на култове към техните личности, използвани за спечелване на подкрепа, необходимите средства за поддържане на техните режими, репресиите с цел запазване на контрол, желанието им да разширят влиянието си отвъд границите и какво се случва, когато управлението на един диктатор най-накрая приключва.

Диктаторите не са продукт на изолация, а в много отношения са отражение на обществото, което им позволява да излязат на преден план. Този сериал разкрива по впечатляващ начин крехкостта на демокрацията и обезпокоителната издръжливост на авторитаризма.

