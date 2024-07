Започна нова експедиция до останките на "Титаник"

Фирмата, която притежава правата за изследване на "Титаник", предприема първата си експедиция до останките на кораба от 14 години, а участниците в мисията са както с натежали сърца, така и с големи цели една година след катастрофата с подводен апарат на друга фирма, при която загинаха петима души, предаде Асошиейтед прес.

Компанията RMS Titanic Inc., базирана в Джорджия, притежава законните права за вадене на останки от кораба, потънал в Северния Атлантически океан през 1912 г. Първата експедиция на компанията до мястото от 2010 г. стартира от Провидънс, Роуд айлънд.

Пътуването се осъществява в момент, когато световната общност на подводните изследователи все още се възстановява от фаталната имплозия на експерименталния подводен апарат на път за "Титаник" през юни 2023 г. При катастрофата с апарата "Титан" загинаха всичките петима души на борда, включително Пол-Анри Наржоле, който беше директор на подводните изследвания на RMS Titanic и се е спускал до останките повече от 35 пъти.

The first day of travel results are in!



DINO CHOUEST sailed 281 nautical miles and reached a top speed of 12.5 knots on July 13. The closest guess was 240 miles and 12.5 knots. Thank you for playing! 🎉#DinoDaily #TITANICExpedition2024 pic.twitter.com/uaRydZEkmY