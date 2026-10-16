Монтана може да има университет

Монтана скоро може да има свой университет. Народният представител Димитър Петров е в напреднали разговори с висши учебни заведения за разкриването на филиал в Монтана, който да бъде разположен в закрития Техникум по механотехника "Юрий Гагарин". Така медицински сестри и лесовъди може да са обучават в Монтана.

Покривът на сградата горя и са нужни доста средства за възстановяването му.

Разкриване на филиал на висше учебно заведение в Монтана е една от целите, които Димитър Петров си постави още преди да бъде избран за депутат. Филиалът може да бъде разположен в сградата на бившия Техникум по механотехника "Юрий Гагарин". Покривът на сградата горя и са нужни доста средства за възстановяването му.

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Училището бе закрито преди повече от 10 години. От тогава на няколко пъти община Монтана иска имота от просветното министерство, но това не стана. В началото на август два пожара имаше в сградата. При тях изгоряха 450 квадратни метра от покривната конструкция и два кабинета на последния етаж.

Петров се надява, ако не в бюджета за 2026 г., то поне в този за следващата година да бъдат предвидени средства за спешен ремонт на сградата. Предстои депутатът да се срещне с просветния министър, където ще настоява да се намерят такива средства.

Той съобщи също, че се водят разговори с университети за разкриване на филиал. "Има няколко опции, които са възможни", посочи Петров и изрази надежда за следващата учебна година да се разкрие университетски филиал.

Ученици от Монтана са убедени, че филиал на ВУЗ е необходим.

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Преди години в Монтана имаше юридически филиал, от който излязоха десетки адвокати, припомниха монтанчани. Според тях градът има нужда от филиал на висше учебно заведение, предаде БНР.

Към настоящия момент най-важното е да бъде спасена сградата на бившия Механотехникум, допълни народният представител.