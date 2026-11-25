Около 10% от родилките в монтанската болница са под 18-годишна възраст, показват данните на АГ отделението, изнесени по повод последния случай на раждане при малолетно момиче. Началникът на отделението в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ д-р Захари Николов посочи в ефира на Нова телевизия, че при около 600 раждания непълнолетните родилки са около 50, а по-малолетните са единици – до момента са регистрирани три момичета на 14 години и едно на 12 години.

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Повод за коментара му стана раждането на 12-годишно момиче, на което е направено цезарово сечение, а бащата на детето е на 16 години. Според изнесената информация двамата живеят заедно от три години – от времето, когато момичето е било на 9 години. Д-р Николов уточни, че третия ден след операцията родилката е в добро състояние, раздвижена е и е захранена, но подчерта, че бременността и раждането при малолетни са високорискови и представляват сериозно предизвикателство.

По думите му рисковете не приключват с раждането. Докато при общия брой родилки следродилна тъга развиват 80%, а следродилна депресия – 15%, при малолетните и непълнолетните делът на страдащите от следродилна депресия достига 30–40%.

Д-р Николов обясни, че наред с емоционалния стрес, недоспиването и трудностите при кърменето рязката хормонална промяна след раждането увеличава риска от тежки емоционални състояния. Той припомни и най-крайния случай от практиката си – момиче, родило за първи път на 11 години и повторно на 13.

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След регистрирането на случая в Монтана е свикан координационният механизъм за деца, жертви на насилие, с участието на представител на районната прокуратура, полицията, Центъра за обществена подкрепа и отдел „Закрила на детето“. Началникът на отдела Светлин Георгиев заяви, че в дома на 16-годишния младеж има отделена стая със задоволителни битови условия, но решението на службите е малолетната майка и бебето да бъдат насочени към звено „Майка и бебе“. Там момичето ще получава здравна и социална подкрепа и ще бъде обучавано на родителски умения.