12-годишно момиче роди в монтанската болница. Благодарение на екипа от акушер-гинеколози в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" майката и бебето са в добро състояние. Момиченцето е родено със секцио. 12-годишната майка е заявила, че ще се грижи за дъщеря си. Бащата на бебето е на 16 години. Двамата живеят заедно от три години.

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"Детето роди момиче по оперативен път – чрез цезарово сечение, поради възрастта, поради структурите на таза и по ред други причини", обясни д-р Захари Николов, началник на Акушеро-гинекологичното отделение в болницата, в ефира на Нова телевизия.

"За съжаление, това е нещо потресаващо", каза лекарят и определни случая като изключително тревожен.

По случая са уведомени "Закрила на детето" и прокуратурата в Монтана.