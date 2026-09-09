Разследват кмета на Брусарци за престъпление по служба

Служители на Областната дирекция на МВР в Монтана и Районното управление в Лом провеждат специализирана полицейска операция на територията на община Брусарци.

Операцията се провежда под надзора на Окръжната прокуратура в Монтана след сигнал за нарушения при изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, съобщиха от пресслужбата на полицията в Монтана. Още: Въпрос и в парламента за кючека на училищния директор в Брусарци

Разследването е насочено към събиране на доказателства за евентуално престъпление по служба по чл. 282 от Наказателния кодекс, извършено от кмета на община Брусарци.

По случая е образувано досъдебно производство, като действията по разследването продължават.