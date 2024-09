16-годишен разби един от рекордите на Юсейн Болт (ВИДЕО)

Австралийската сензация в спринта Гоут Гут подобри един от рекордите на великия Юсейн Болт, след като постави ново най-добро време на Световното първенство за младежи до 20 години в Лима. 16-годишният атлет, който е роден в Бризбейн, след като родителите му са емигрирали в Австралия от Южен Судан, вече спряган за велик след поредица от впечатляващи състезания.

Освен че държи австралийските рекорди на 100 и 200 метра за юноши под 16 г., Гоут пробяга дистанцията от 200 метра за 20,87 секунди, за да спечели финала при юношите под 18 години на Австралийското първенство по лека атлетика за юноши. През януари той постигна време от 20,69 сек, което изостава само с 0,11 секунди от времето на Болт на същата възраст. А на Световното първенство за юноши под 20 години тийнейджърът постави личен рекорд от 20,60 секунди в Перу, като бяга с 0,01 сек. по-бързо от Болт, когато той участва в надпреварата през 2002 година.

The 100m champ becomes the 200m champ ‼️



🇿🇦's Bayanda Walaza is the sprint king of Lima 👑#WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/0fw3txwkHW