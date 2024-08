Ще бъде ли подобрен някога недостижимият рекорд на Юсейн Болт?

Учените стигнаха до заключение дали някой някога ще успее да подобри времето на 100 метра на Юсейн Болт. Ямаецът държи световния рекорд от 2008 г., когато на състезание от веригата Гран При в Ню Йорк постигна 9.72 секунди. След това постигна още по-бърз резултат на Олимпийските игри в Пекин през 2008 г., като на финала на 100 м постигна време от 9.69 сек. Но Болт не спря дотук, като на Световното първенство по лека атлетика в Берлин през 2009 г. бяга сензационните за 9.58 сек.

Може би не е изненадващо, че този рекорд не е бил подобрен от друг атлет, като времето на Ноа Лайлс, спечелил финала на 100 м на Олимпийските игри в Париж с 9.79, е негов личен рекорд, но все още изостава с 0,16 секунди от победното време на Болт в Лондон 2012. От 2012 г. насам никой друг спринтьор не е постигал време под 9,70 сек., като големите съперници на Болт - Тайсън Гей и Йохан Блейк - записаха време от 9.69 сек. съответно през 2009 и 2012 г.

The current men's world record for the 100 meter sprint race is 9.58 seconds



This is Jamaica's Usain Bolt setting it in 2009.pic.twitter.com/nYHP4Q3d4u