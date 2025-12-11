Международният олимпийски комитет (МОК) тихомълком започна да реабилитира спортисти от Русия и Беларус, като първата стъпка в тази посока бе направена през състезанията за юноши и девойки. От МОК препоръчаха на спортните федерации да започнат да позволяват на руски и беларуски състезатели да участват в състезания за юноши и девойки с национални символи, пише агенция ДПА. До момента състезатели от Русия и Беларус имаха строга санкция да не се състезават с националния символи, но това изглежда, че започва да се променя.

Спортисти от Русия и Беларус с национални символи на състезания за юноши и девойки

Тежките санкции срещу Русия и Беларус бяха въведени след началото на военните действия в Украйна, които все още не са приключили. От миналата година на състезатели от Русия и Беларус бе разрешено да се състезават с неутрален статут - без емблеми, цветове и химни. Те преминават и през стриктен подбор, който цели да докаже, че нямат връзки с армията или служби за сигурност, а в случай, че се установи, че подкрепят военните действия срещу Украйна, им се отнема правото да се състезават.

Препоръката на МОК идва преди Младежката Олимпиада в Дакар

МОК направи нова голяма крачка към завръщането на Русия и Беларус на международната сцена днес, след като препоръча пълно участие на спортисти от двете страни в състезания за младежи и девойки. "Спортистите имат фундаменталното право да участват в състезания по целия свят, свободни от политическо влияние и натиск от правителствени организации. В същото време тези атлети имат задължението и отговорността да уважават и промотират олимпийските ценности преди, по време и след състезания", пишат от МОК.

Последната дума ще бъде на отделните спортни федерации, както е и до момента. Препоръката идва преди Младежката Олимипада, която ще се проведе през 2026-та в Дакар.

