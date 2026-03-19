Костадин Ангелов отчете важни постижения на здравната комисия в 51-вия парламент

Като председател на Комисията по здравеопазване в 51-вото Народно събрание, депутатът от ГЕРБ-СДС проф. Костадин Ангелов отчете постигнатото в рамките на настоящия парламент, включително забрана на еднократните електронни цигари, стъпки към електронно здравеопазване, по-добри условия за медицинските специалисти и др. "За мен беше важно да има реални резултати, а не просто говорене. Работихме по над 30 законодателни инициативи, насочени към по-добър контрол, повече справедливост и грижа за пациентите", пише Ангелов във Facebook.

"Постигнахме:

Забрана на еднократните електронни цигари и ограничаване на вредните продукти за деца, включително енергийните напитки;

По-строги правила и контрол върху системата и разходите на НЗОК;

Реални стъпки към електронно здравеопазване;

По-добри условия за развитие и участие на медицинските специалисти;

Разширяване на възможностите за трансплантации и спасяване на човешки живот.

В бюджетите за 2025 защитихме:

Достъп до съвременно лечение, включително онколекарства;

Подкрепа за болници в труднодостъпни и отдалечени райони.

В двата варианта на проектобюджетите за 2026 г., които не бяха приети от НС, предложихме и отстоявахме:

Въвеждането на електронна здравна карта, чрез която да се извършва контрол в реално време върху изразходването на средствата по бюджета на НЗОК, като се верифицират всички дейности, извършени в полза на пациентите, независимо от източника им на финансиране;

• Въвеждането на по-справедлив и гъвкав механизъм за предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за лекарствените продукти, чрез който да се гарантира бързото и съвременно лечение на българските граждани и да се преодолее негативната тенденция на излизането на редица важни лекарства от българския пазар;

Политики за повишаване на възнагражденията в сектора.

"Не всичко беше прието и това е нормално. Част от предложенията върнахме, защото не бяха достатъчно добре подготвени или създаваха риск за системата. За мен качеството е по-важно от бройката.

Паралелно с това водихме активен диалог - чрез изслушвания, кръгли маси и срещи с експерти и съсловни организации.

Моята позиция остава ясна и последователна: Здравеопазването не е поле за експерименти, а система, в която решенията трябва да са обмислени, устойчиви и в интерес на пациентите и медицинските специалисти! Работата продължава", завършва Костадин Ангелов.

