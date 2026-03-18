"Усмивката зад олимпийската изненада": Международната федерация по биатлон с филм за Лора Христова (ВИДЕО)

18 март 2026, 22:19 часа 1410 прочитания 0 коментара

Международната федерация по биатлон публикува кратък документален филм, в който разказа повече за Лора Христова. "Запознайте се с Лора Христова: Усмивката зад олимпийската изненада": така от Международната федерация по биатлон озаглавиха видеото си в YouTube, което е с близо 5 минути продължителност и включва интересно интервю с българката. Повод за интервюто е изненадващият бронзов медал, който Лора спечели на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

"Определено се смятам за млада. Просто се наслаждавам на момента. Аз съм спокоен човек, но и парти човек. Знаете, че има разлика между деня и нощта", споделя Лора с усмивка на лице. "Преди състезанието в Антхолц си спомних за интервю на Доротея Вирер, в което разказва за първия си олимпийски медал. Знаех, че всичко е възможно, но просто не стартирах с мисъл за медал."

"Не смятам, че е чак толкова голяма изненада този медал, защото знам колко труд съм положила. Искам да остана фокусирана за останалите състезания от края на сезона. Мотивирана съм и защото трябва да преследвам и второто, и първото място", казва още Христова. "Когато стартирах в Световната купа като по-млада, бях най-отдолу в класирането. Сега виждам как успявам да постигам по-добри резултати."

"Имаме местен клуб в родния ми град Троян, който е много популярен. Бях много развълнувана за частта със стрелбата. Не знаех в началото, че трябва да тренирам толкова много. Когато бях на 15, започнах да ходя по повече лагери. Започнах да пропускам много часове в училище. Тогава се запитах - искам ли да стана професионалист, или да спра."

"Работя много за менталната ми подготовка. Искам да остана здраво стъпила на земята и смятам, че това ми помага много", казва още Лора. Какво още сподели Лора Христова за баницата и чашата хубаво вино - гледайте във видеото:

Стефан Йорданов Отговорен редактор
Биатлон Лора Христова
